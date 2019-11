Qualifications 1 WTCR : Muller vainc Michelisz pour la DHL Pole Position à Macao

Yvan Muller a arraché la DHL Pole Position pour la Course 1 de la WTCR Race of Macau grâce à un superbe dernier tour en Qualifications 1, aux dépens de son rival pour le titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Norbert Michelisz.

Le pilote Cyan Racing Lynk & Co a signé un brillant tour en 2'28"661 avec sa Lynk & Co 03 TCR, battant facilement le record du tour WTCR / OSCARO établi par Rob Huff en 2'29"040 l'an passé. Il a ainsi privé Michelisz de la DHL Pole Position.



Michelisz s'était placé premier aux dépens de Muller à cinq minutes du terme de la séance avec un chrono de 2'28"729. Mais Muller a profité de l'aspiration donnée par son coéquipier et neveu Yann Ehrlacher pour reprendre l'avantage.



“C'était une séance incroyable,” s'extasie le Français. “Tout peut arriver à Macao. En équipe, nous avons fait de l'excellent travail. Je dois remercier mes coéquipiers pour l'aspiration, en particulier Andy [Priaulx] et Yann ; c'est Yann qui m'a donné l'aspiration qui a fait la différence.”



“Mon tour était assez bon, mais j'ai manqué un dernier run pour quelques secondes,” déplore Michelisz. “La première ligne demeure relativement bonne et la course sera intéressante, surtout le départ. Je suis entouré de trois bleus...”



Priaulx était le troisième plus rapide, juste devant Kevin Ceccon (Team Mulsanne) dans son Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR. Ehrlacher était cinquième malgré la perte de temps de piste en raison d'un écrou cassé, suivi par Thed Björk : les quatre Lynk & Co se sont qualifiées dans le top 6.



Expert de Macao en quête de sa dixième victoire sur les 6,12 kilomètres du Circuito da Guia, Huff était septième. Coéquipier de Michelisz et champion WTCR / OSCARO 2018, Gabriele Tarquini suivait, devant Benjamin Leuchter (SLR Volkswagen), premier des pilotes qui découvrent Macao ce week-end. Mikel Azcona (PWR Racing) complétait le top 10 dans sa CUPRA TCR.



Suivaient Frédéric Vervisch et Nicky Catsburg, tandis que le leader du championnat sur la #RoadToMalaysia, Esteban Guerrieri, n'a pu faire mieux que 13e dans sa Honda Civic Type R TCR de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Nouveau dans le championnat, Robert Dahlgren (PWR Racing) était 14e juste devant Tiago Monteiro.



La Honda de Jim Ka To (KC Motorgroup) était la plus rapide des wild-cards, sa Civic Type R TCR se retrouvant 27e.



La séance a été brièvement interrompue au drapeau rouge à 12 minutes de son terme lorsque Mehdi Bennani a accidenté sa Volkswagen Golf GTI TCR.



La seconde séance qualificative de la WTCR Race of Macau aura lieu à 13h35, heure locale.

The post Qualifications 1 WTCR : Muller vainc Michelisz pour la DHL Pole Position à Macao appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.