Qualifications 2 WTCR : Huff signe une neuvième pole à Macao

Rob Huff a signé sa neuvième pole à Macao grâce à un tour sensationnel en DHL Q3 lors de la seconde séance qualificative cet après-midi.

Pilotant une Volkswagen Golf GTI TCR pour Sébastien Loeb Racing, Huff devance son compatriote Andy Priaulx (Cyan Performance Lynk & Co), tandis que Jean-Karl Vernay a retrouvé son niveau de performance précédent avec la troisième place pour Leopard Racing Team Audi Sport.



Nicky Catsburg (BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team) et Johan Kristoffersson (SLR Volkswagen) sont également passés en Q3 et ont été classés quatrième et cinquième respectivement après leurs tours lancés.



Esteban Guerrieri, leader du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO à l'aube du week-end du Grand Prix de Macao, s'est retrouvé dixième en Q2 et devrait prendre le départ de la Course 2 depuis la pole position grâce à la grille inversée, au volant de sa Honda Civic Type R TCR engagée par ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



Si Guerrieri est passé en Q2, son rival pour le titre sur la #RoadToMalaysia, Norbert Michelisz, a percuté l'Audi RS 3 LMS accidentée de Gordon Shedden au virage de Moorish en Q1.



Bien que le quatrième chrono de Michelisz lui ait suffi à passer en Q2, des dégâts conséquents à l'avant de sa BRC Hyundai i30 N TCR l'ont empêché de poursuivre la séance.



La performance de Huff lui donne en tout cas la DHL Pole Position pour la Course 3 de dimanche, alors qu'il partira en quête d'une dixième victoire sur le légendaire Circuito da Guia, afin de battre son propre record.



