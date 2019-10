Johan Kristoffersson a signé sa première DHL Pole Position en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO avec le meilleur temps du shoot-out en Q3 à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan cet après-midi.

Sur une piste séchante, le pilote Sébastien Loeb Racing a profité de sa décision de chausser des pneus Yokohama slicks pour piste sèche à l'avant de sa Volkswagen Golf GTI TCR et des pneus rainurés pour la pluie à l'arrière.



Sur les 2,243 kilomètres du Suzuka Circuit East Course, il a devancé le pilote KCMG Honda Tiago Monteiro – poleman pour la Course 1 – de 0"153, avec Mikel Azcona troisième au volant de sa CUPRA TCR du PWR Racing.



Plus d'informations à venir...

The post Qualifications 2 WTCR : Kristoffersson signe la pole DHL appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.