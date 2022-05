Mikel Azcona s'est montré le plus rapide de la session de 30 mn en Q1 lors des qualifications pour la WTCR Clean Fuels for All Race of France sur le Circuit de Pau-Ville, avant que la Q2 soit interrompue pour un gros accident du pilote Cyan Performance Thed Björk.

L'Elantra N TCR du BRC Hyundai N Squadra Corse d'Azcona est en tête des chronos devant la Honda de Néstor Girolami, Gilles Magnus (Audi), Esteban Guerrieri (Honda) et Ma Qing Hua (Lynk & Co). Alors que les 12 premiers passaient en Q2, six pilotes ont raté le coche. En tête, la Cupra Leon Competición Zengő Motorsport de Rob Huff, le pilote britannique ne pointant qu'à 0.063s de Santiago Urrutia, qui s'est qualifié en 12e position. L'Uruguayen s'était montré le plus rapide lors des deux séances d'essais libres, et aurait pu s'attendre à se qualifier plus confortablement qu'il ne l'a fait.



Le roi du WTCR, Yann Ehrlacher, était lui aussi soulagé de passer ce premier écueil après avoir endommagé sa Lynk & Co contre une barrière. "Je suis désolé pour les gars, mais nous sommes sur le fil du rasoir et cela peut arriver", a-t-il déclaré. "Il n'y a pas de marge d'erreur ici."



Outre Huff, les autres pilotes qui n'ont pas pu passer la Q1 sont sont Mehdi Bennani (Audi) en 14e position, Tiago Monteiro (Honda), Tom Coronel dont la séance a été interrompue par un pneu sorti de la jante de son Audi, Dániel Nagy (Cupra) et Éric Cayrolle (Audi), qui évolue en tant que Wild Card.



La Q2 a été interrompue après trois de ses 15 minutes lorsque Thed Björk a percuté un mur au virage 12/13, ce qui a envoyé la Lynk & Co lourdement dans la barrière de l'autre côté de la piste. L'avant gauche a fait un gros trou dans la barrière et la voiture de Björk a rebondi et s'est retrouvée bloquée au milieu de la piste à la sortie d'un virage sans visibilité. Deux autres Lynk & Cos l'ont manqué de peu, se faufilant dans un petit espace entre la voiture et la barrière alors que les drapeaux rouges étaient déployés pour arrêter la séance. Björk s'en est sorti indemne.



Ma était le premier sur les lieux et était soulagé d'avoir évité de justesse son aéquipier. "C'était vraiment une situation critique", a-t-il déclaré. "J'ai vu le drapeau jaune, j'ai ralenti un peu, mais la voiture de Thed était arrêtée juste à la sortie d'un virage sans visibilité, et je ne voyais rien du tout. J'ai eu beaucoup de chance de passer à travers, mais j'ai encore quelques dégâts sur la voiture."



Les réparations des barrières sont actuellement en cours et la session Q2 reprendra une fois qu'elles seront terminées.

