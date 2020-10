La WTCR Race of Germany comprend une séance de qualification en trois phases appelées Qualification Q1, Qualification Q2 et Qualification Q3. Voici comment cela fonctionne.

QUALIFICATION Q1Durée ? 20 minutes

Qui inscrit quoi ? Les 5 plus rapides marquent des points (5-4-3-2-1)

Qui passe en Q2 ? Le top 12

Quoi d’autre ? Le plus rapide prend la DHL Pole Position pour la Course 1

QUALIFICATION Q2Durée ? 10 minutes

Qui inscrit quoi ? Personne ne marque aucun point

Qui passe en Q2 ? Le top 5

QUALIFICATION Q3Durée ? Chaque pilote effectue un tour de sortie, un tour lancé et un tour de rentrée

Qui s’élance en premier ? Le pilote P1 en Q2 choisit sa position de départ avant le P2, P3, etc.

Qui inscrit quoi ? Les 5 plus rapides marquent des points (5-4-3-2-1)

Quoi d’autre ? Le plus rapide décroche la DHL Pole Position pour la Course 3

GRILLES WTCR : COMMENT SONT-ELLES FORMÉES ?

Course 1 : Classement final de la Q1

Course 2 : Positions 1 à 10 des temps combinés de qualification dans l’ordre inverse, positions 11 et 12 occupées par les voitures suivantes de Q2 mais pas en ordre inversé. Toutes les autres voitures s’alignent à partir de la 13e place (suivant leur temps de Q1).

Course 3 : Top 5 établi selon le classement de Q3, positions 6 à 12 occupées par les voitures éliminées en Q2 (suivant leur temps en Q2), positions restantes par celles éliminées en Q1.

QUEL BARÈME ?

Les 5 pilotes les plus rapides de Qualification 1 et de Qualification 3 marquent des points (5-4-3-2-1).

Les 15 premiers de chaque course marquent des points comme suit* :

25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

*Le même système d’attribution des points est utilisé pour le classement Teams de la WTCR − FIA World Touring Car Cup et celui du WTCR Rookie Driver. Les pilotes du WTCR Trophy en inscrivent comme suit : 10-8-5-3-1, plus 1 pour le tour le plus rapide en qualification, plus 1 pour le tour le plus rapide en course.

