Mehdi Bennani, pilote du Comtoyou Team Audi Sport, a décroché la pole position pour la Course 1 de la WTCR Race of Germany grâce à un dernier tour de qualification sensationnel sur la Nürburgring Nordschleife, devant son coéquipier Gilles Magnus plus lent de seulement 0,015s sur le tracé de 25,378 kilomètres.

La pole de Bennani est sa première en WTCR et son chrono de 8m50.527s a battu le précédent record de Néstor Girolami, qui était de de 8m51.802s, établi en septembre 2020. Cette performance a valu au pilote marocain, de retour en WTCR cette saison après deux ans d’absence, 10 points de Qualification.



“Je suis très heureux d’être là, d’être présent, avec ces pilotes parmi les meilleurs au niveau mondial”, a déclaré Bennani.“C’est sûr, ce tour a été fou. Presque le tour de ma vie. J’avais un très bon coéquipier devant moi pour me donner une belle aspiration ! La voiture semble très forte sur cette piste, je pense que le développement qu’Audi et Comtoyou ont fait avec beaucoup d’essais sur cette piste a porté ses fruits. Les pilotes savent comment régler les voitures, comment les utiliser, où se trouve le niveau d’adhérence. De mon côté, je n’ai eu qu’à conduire, ce qui n’était pas facile après avoir arrêté pendant trois ans ! Mais ça a très bien fonctionné et je pense que la voiture est d’une grande aide ici. J’ai été très surpris par la vitesse que nous pouvons avoir dans les courbes les plus rapides. Dans les virages délicats, on est à la limite à chaque fois et je pense que la voiture, avec cette aéro, fonctionne très bien dans ces portions. Oui, vraiment, ça a été le tour de ma vie.”



Les deux pilotes Comtoyou, Bennani et Magnus, ont été les seuls à effectuer trois tours rapides au cours de la séance de 30 minutes, et leur dernier effort s’est avéré décisif. Avec leurs Audi RS 3 LMS équipées de Goodyear, ils ont relégué les Lynk & Co de Santiago Urrutia et du champion en titre du WTCR, un Yann Ehrlacher frustré, qui n’ont tous deux bouclé qu’un seul tour rapide, aux troisième et quatrième places.



Mikel Azcona a réalisé le cinquième temps sur son Elantra N TCR de la BRC Hyundai N Squadra Corse, devant le pilote Cyan Performance Thed Björk. Celui-ci, comme Urrutia et Ehrlacher, n’a fait qu’un tour sur sa Lynk & Co.



Nathanaël Berthon, du Comtoyou DHL Team Audi Sport, a pris la septième place tandis que Néstor Girolami, le Goodyear #FollowTheLeader (leader du championnat) a été le plus rapide des pilotes d’une Honda Civic Type R TCR en huitième position. Mais le représentant d’ALL-INKL.COM Münnich Motorsport a perdu l’occasion d’améliorer dans son dernier tour lorsque Rob Huff est sorti de la piste devant lui avec sa Cupra Leon Competición de Zengő Motorsport devant lui. Huff a fini 12e grâce au chrono de son premier tour, tandis que durant sa première tentative, Girolami a perdu la carrosserie un élément de carrosserie au niveau de la roue avant droite dans Döttinger Hohe.



Norbert Michelisz a obtenu le neuvième chrono sur sa Hyundai devant Yvan Muller de Cyan Racing Lynk & Co – le seul pilote Lynk & Co ayant effectué deux tours. Cela signifie que le Français prendra le départ de la Course 2, dont la grille est partiellement inversée, en pole position.



Ma Quing Hua s’est classé 11e pour Cyan Performance Lynk & Co, devant Huff, Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport), Attila Tassi (LIQUI MOLY Team Engstler) et Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport). Tiago Monteiro (Honda Engstler) et Dániel Nagy, l’autre Zengő, complètent le classement final.



ET MAINTENANT ?

Les manches 3 et 4 de la WTCR − FIA World Touring Car Cup se dérouleront comme suit :



Course 1 :10h00 (3 tours)

Course 2 :12h35 (3 tours)

Ad

WTCR Muller en pole avec la grille inversée pour la course 2 IL Y A 16 HEURES

WTCR Flash qualification WTCR : Bennani et Magnus brillent pour le Comtoyou Audi Sport IL Y A 18 HEURES