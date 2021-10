Yvan Muller a décroché sa première pole position de la saison en remportant la séance de qualification de la WTCR Race of France au Circuit Pau-Arnos.

Le héros local s’est montré le plus véloce en Q3 sur sa Lynk & Co de Cyan Racing pour devancer son compatriote Jean-Karl Vernay et son Elantra N TCR de l’Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



Plus d’informations à suivre.

