Qualité et quantité dans la liste des engagés en WTCR

Un peloton fourni incluant quatre champions WTCC, trois anciens pilotes de Formule 1, et une multitude de stars du volant de séries nationales et internationales offriront un excitant décor au WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2018.

Avec plus de 20 titres majeurs en supertourisme sur les pilotes représentés, le peloton du WTCR compte certains des noms les plus illustres de la catégorie, ainsi qu'un nombre élevé de pilotes expérimentés et de jeunes talents.



18 pilotes comptent un expérience du FIA World Touring Car Championship – qui devient le WTCR à partir de 2018 -, et leurs accomplissements en WTCC sont impressionnants. Yvan Muller, qui retrouve un statut de pilote à temps plein en 2018, a été sacré Champion du monde à quatre reprises, alors que Thed Björk, Rob Huff et Gabriele Tarquini ont tous décroché le titre une fois, Björk étant le Champion en titre.



En plus, l'effectif du WTCR compte trois vainqueurs du WTCC Trophy, trois champions du Championnat Britannique de Supertourisme BTCC (neuf titres au total), et le tenant du titre des TCR International Series. Parmi les pilotes du WTCR, beaucoup ont brillé dans des disciplines variées comme la Formule 1, le GP2, la Formule 3, Le Mans, les Courses sur glace et l'eSports.



Champions WTCC :Thed Björk, Rob Huff, Yvan Muller (x4), Gabriele Tarquini



Vainqueurs du WTCC Trophy :Mehdi Bennani, Tom Coronel, Norbert Michelisz



Vainqueurs de course en WTCC:Yann Ehrlacher, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro, Gianni Morbidelli, Pepe Oriola



Champions British Touring Car :Fabrizio Giovanardi, Gordon Shedden, James Thompson



Vainqueurs de titre en TCR :Aurélien Comte, Benjamin Lessennes, Jean-Karl Vernay



Jeunes espoirs :Denis Dupont, John Filippi, Mato Homola, Norbert Nagy, Aurélien Panis, Zsolt Szabó



Pilotes internationaux :Nathanaël Berthon, Frédéric Vervisch



Cliquezicipour retrouver la liste provisoire des engagés du WTCR – FIA World Touring Car Cup presented by OSCARO.