… quand Farfus se prépare à soutenir son écurie en WTCR

Pour Augusto Farfus, manquer la WTCR Race of Macau sera “douloureux” : il lui a fallu choisir de défendre son titre en Coupe du monde GT de la FIA plutôt que de tenter une troisième victoire sur ce tracé en WTCR.

La réglementation de Macao ne permet pas aux pilotes de s'engager dans plusieurs catégories lors de ce célèbre Grand Prix, afin d'empêcher chacun d'en tirer un avantage injuste. Farfus s'étant déjà engagé en GT avec BMW, le Brésilien cède exceptionnellement sa BRC Hyundai N LUKOIL Racing Team au prometteur adolescent allemand Luca Engstler.



Manquant ce qui aurait été son neuvième week-end de course en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, Farfus déplore : “C'est douloureux à vrai dire, car c'est un circuit où je suis extrêmement performant, et j'étais très impatient d'être à Macao en WTCR, mais aussi d'aider l'équipe et de faire partie de la famille WTCR. Malheureusement, contrairement [aux 24 Heures du] Nürburgring où j'ai été autorisé à courir dans les deux [catégories] le même week-end, à Macao, en raison de codes différents, ce n'est pas possible. Nous avons bel et bien tenté de trouver un compromis, mais malheureusement, c'était hors de mon contrôle. C'est [une absence] exceptionnelle, je reviendrai [en WTCR].”



Même s'il ne pilotera pas sa Hyundai i30 N TCR à Macao, Farfus apportera son soutien à Engstler et à l'écurie BRC de toutes les manières possibles. “Je vais assurément suivre mon équipe de très près et je serai à sa disposition. J'ai une expérience limitée de cette voiture à Macao mais je serai là pour aider l'équipe, la suivre et faire tout mon possible. J'espérerai voir toutes les voitures BRC à l'avant.”



Farfus, qui est monté deux fois sur le podium en WTCR / OSCARO, a remporté la toute première course macanaise ayant compté pour le FIA World Touring Car Championship, en 2005, et a connu un nouveau succès sur le Guia Circuit quatre ans plus tard. Il a gagné son premier titre mondial FIA à Macao la saison dernière en remportant la Coupe du monde GT de la FIA.



Le Grand Prix de Macao aura lieu du 14 au 17 novembre. Auront lieu la Coupe du monde de F3 de la FIA, la Coupe du monde GT de la FIA et trois courses de WTCR / OSCARO.

