Quand Tarquini remportait le premier titre WTCR / OSCARO

Pilotant une Hyundai i30 N TCR chaussée de pneus Yokohama pour le BRC Racing Team, Tarquini avait remporté la première course de l'année au Maroc et s'était maintenu dans la course au titre par la suite.



Malgré une seconde séance qualificative mouvementée qui l'avait laissé hors du top 10 pour les manches décisives du week-end, Tarquini avait fait le nécessaire avec une dixième place en Course 3 pour être couronné devant Yvan Muller.



Quadruple champion du monde, Muller avait tout donné pour arracher le titre à Tarquini, mais ses deux podiums n'avaient pas suffi, bien que son écurie YMR propulsée par Hyundai, qu'il gère lui-même, ait vaincu BRC pour le titre des Équipes, grâce à ses efforts et à ceux de Thed Björk.



Nonuple vainqueur de la Guia Race, Rob Huff avait signé une double DHL Pole Position au volant de sa Volkswagen Golf GTI du Sébastien Loeb Racing, mais le Roi de Macao avait dû se contenter de la troisième, puis de la deuxième place, ainsi que du TAG Heuer Best Lap Trophy.



Guerrieri, quant à lui, avait résisté à une immense pression de Huff pour remporter la Course 3, son deuxième triomphe de la saison suite à son succès sur la Nordschleife du Nürburgring. Le pilote ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, élu TAG Heuer Meilleur Pilote du week-end, devançait Huff, Norbert Michelisz, Muller et Yann Ehrlacher ; Pepe Oriola complétait le top 6 avec sa CUPRA pour le Team OSCARO by Campos Racing.



Vervisch (Audi Sport Team Comtoyou) était devenu le 15e vainqueur différent de cette première saison de WTCR / OSCARO, s'imposant en Course 2 grâce à un superbe dépassement sur Timo Scheider, qui s'élançait en DHL Pole Position, par l'extérieur dans Mandarin. Scheider avait fini deuxième devant Muller et Kevin Ceccon, ce dernier pilotant une Alfa Romeo du Team Mulsanne.



Vernay avait remporté la manche d'ouverture pour Audi Sport Team Leopard Racing le samedi, devançant Muller et le poleman DHL, Huff, tandis que la quatrième place de Tarquini allait s'avérer cruciale dans la course au titre.



Ce qu'avait dit le champion :“Je me rappelle il y a neuf ans quand je réfléchissais à arrêter le sport auto, car que veut-on accomplir davantage qu'un titre mondial ?” avait déclaré Gabriele Tarquini suite à son sacre. “C'est probablement le meilleur moment pour s'arrêter, mais je me disais ‘pourquoi m'arrêter, je veux courir. J'ai l'adrénaline, je ne suis pas très lent, je peux courir à nouveau.’ Et j'ai décidé, parce que SEAT s'est arrêté, de rejoindre une équipe privée en 2010, 2011, 2012, puis j'ai fait mon retour dans une écurie Honda. Je n'ai donc pas arrêté, et cette saison a été la meilleure qui soit. Je dois également remercier Hyundai de m'avoir choisi au début : toute l'équipe, les mécaniciens et mon coéquipier. Je souhaite également féliciter Yvan, qui a fait du très bon travail au fil de la saison. Il était mon plus grand adversaire.”



Rappel des résultats

DHL Pole Position Course 1 : Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

Vainqueur Course 1 : Jean-Karl Vernay (FRA) Audi RS 3 LMS

Meilleur tour Course 1 : Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

DHL Pole Position Course 2 : Timo Scheider (DEU) Honda Civic Type R TCR

Vainqueur Course 2 : Frédéric Vervisch (BEL) Audi RS 3 LMS

Meilleur tour Course 2 : Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

DHL Pole Position Course 3 : Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

Vainqueur Course 3 : Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R TCR

Meilleur tour Course 3 : Yann Ehrlacher (FRA) Honda Civic Type R TCR

TAG Heuer Best Lap Trophy: Rob Huff (GBR) Volkswagen Golf GTI TCR

TAG Heuer Meilleur Pilote : Esteban Guerrieri (ARG) Honda Civic Type R

