Quatorze raisons d’aimer le WTCR en 2019

Afin de célébrer la Saint-Valentin, voici 14 raisons qui font qu'il est important d'aimer et d'aimer encore le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019.

1 : Sept champions FIA seront sur la #WTCR2019SUPERGRID qui est constitué, à la date du 14 février, de 22 talents incluant également plusieurs champions nationaux, alors que d'autres annonces excitantes sont à venir.



2 : Un nouveau système de points pour 2019 fait que les pilotes du top 15 marqueront des points à chaque course, plutôt que les 10 premiers comme c'était le cas auparavant.



3 : Et en parlant de points, voici une autre opportunité d'en marquer lors de la première qualification, où les cinq pilotes les plus rapides marqueront 5, 4, 3, 2 et 1 points, respectivement.



4 : Johann Kristoffersson rejoindra la #WTCR2019SUPERGRID en tant que double champion du monde du FIA World Rallycross Championship.



5 : Le calendrier de 10 courses, et 30 manches, visitera trois continents d'avril à décembre.



6 : Quelques uns des circuits les plus mythiques - et éprouvants - figureront au calendrier 2019. Parmi eux, Macao, la Nordschleife du Nürburgring, Suzuka et Vila Real.



7 : En plus de pouvoir choisir leur numéro de course, les pilotes sont invités à concevoir leur propre design.



8 : Le Sepang International Circuit accueillera la première course de nuit du WTCR OSCARO en décembre.



9 : La venue de la marque Lynk & Co du Chinois Geely Group augmentera le nombre de marques via leurs départements compétitions clients à s'affronter en 2019.



10 : Le WTCR OSCARO est entre de bonnes mains en 2019, plusieurs jeunes talents faisant partie de la #WTCR2019SUPERGRID. Parmi eux, Aurélien Panis, 24 ans, Kevin Ceccon, 25 ans et Yann Ehrlacher, 22 ans.



11 : Le héros portugais Tiago Monteiro (photo) reviendra à la compétition à temps plein après avoir récupéré de ses blessures au cou et à la tête contractées lors d'un violent accident en test en 2017.



12 : Au jour d'aujourd'hui, 13 nationalités seront représentées en WTCR OSCARO en 2019.



13 : Les pilotes wildcards seront encore de la partie en 2019, notamment le pilote malaisien Mitchell Cheah, qui rejoindra la #WTCR2019SUPERGRID lors de sa manche à domicile en décembre.



14 : Le WTCR OSCARO s'élancera dans 50 jours alors que le héros local Mehdi Bennani mènera la charge à la conquête du succès lors de la WTCR Race of Morocco.

The post Quatorze raisons d’aimer le WTCR en 2019 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.