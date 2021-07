Gabriele Tarquini a révélé comment son départ depuis la grille de départ inversée de la Course 1 lors de la WTCR Race of Portugal aurait pu être bien pire sur sa Hyundai Elantra N TCR.

Tarquini a perdu sa place face à Yann Ehrlacher à l'approche du premier virage, mais a expliqué qu'il était "très proche de caler".



"J'ai perdu une position au départ et j'étais très proche de caler", a déclaré le pilote de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse. "J'ai essayé de survivre et j'avais le rythme pour attaquer la voiture qui me précédait. Après cinq ou six tours, j'ai commencé à sentir que la pression dans mon avant droit baissait. Nous pensons que j'ai touché des débris et que j'ai eu une crevaison très lente [et] la Course 1 a malheureusement été très courte pour moi.



"Mon départ dans la course 2 était bien meilleur. J'ai gagné quelques positions dans un premier tour qui était assez excitant, où j'ai réussi à me placer derrière Norbi pour terminer en quatrième position."

WTCR Objectif manqué mais Girolami veut “revenir plus fort” dans la prochaine manche du WTCR IL Y A UNE HEURE

WTCR Des points… mais Vervisch en veut plus IL Y A UNE HEURE