Quatrième, le combattant Guerrieri encore dans la course au titre en WTCR

Esteban Guerrieri abordera la course à domicile de Honda au Japon à la fin du mois, toujours fermement dans la bagarre pour remporter le premier titre de la première saison du WTCR – World Touring Car Cup presenté par OSCARO..

Guerrieri a obtenu pour meilleur résultat du week-end une quatrième place lors de la course 3 de laWTCR Race of China-Wuhan, devançant de 0,3 seconde Nathanaël Berthon, malgré que sa Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ait été ralentie par un échappement cassé.



"La quatrième place est une bonne façon de terminer ce week-end difficile", a déclaré Guerrieri. «La voiture s’est améliorée de mieux en mieux à chaque séance et c’est un bon résultat pour toute l’équipe pour le travail qu’elle a accompli.



«J’ai pris un bon départ, j’ai été poussé au premier virage et j’ai dû quitter la piste. J'ai gagné deux positions et la direction de course m'a demandé de les rendre, ce qui, je pense, était correct."



"Puis vers la fin, j'ai eu un échappement cassé, ce qui me coûtait de la puissance m'a contraint à défendre très durement, alors je suis content du résultat."

