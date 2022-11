Alors que le WTCR - FIA World Touring Car Cup se rend en Arabie Saoudite pour les deux manches décisives du championnats, voici dix faits à savoir.

1 : Le WTCR compte 106 courses à son actif après la course 2 du WTCR Race of Bahrain. Deux pilotes, Tom Coronel et Esteban Guerrieri, comptent 105 départs, tandis que Norbert Michelisz a pris le départ 104 fois.



2 : Esteban Guerrieri est le pilote le plus titré du WTCR en termes de victoires de course, le pilote Honda ayant triomphé 10 fois pour ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.



3 : Depuis le début du WTCR en 2018, Gabriele Tarquini (une fois), Norbert Michelisz (une fois) et Yann Ehrlacher (deux fois) ont remporté les titres des pilotes.



4 : La WTCR Race of Saudi Arabia est le deuxième événement de WTCR à se dérouler au Moyen-Orient, l'Arabie saoudite étant le 18e pays à accueillir la série.



5 : Aucun des pilotes participant à la WTCR Race of Saudi Arabia n'a essayé le tout nouveau circuit de Jeddah Corniche en compétition.



6 : Le site ultramoderne situé sur les rives de la mer Rouge, qui a ouvert en 2021 et accueille le Grand Prix de Formule 1 d'Arabie saoudite, est le 23e tracé à accueillir le WTCR.



7 : Quatorze nationalités auront été représentées dans le WTCR cette saison, avec deux autres représentées par des équipes et deux autres par des constructeurs, pour souligner l'attrait mondial du WTCR.



8 : Ahmed Bin Khanen deviendra le premier pilote du Moyen-Orient à courir en WTCR, bien que Mehdi Bennani ait été le premier pilote arabe de la série, ayant fait ses débuts en WTCR en 2018.



9 : Dániel Nagy est le seul pilote WTCR titulaire qui n'a pas encore remporté de victoire en course WTCR, bien qu'il ait terminé deuxième à une occasion et qu'il ait mené lors de la WTCR Race of Spain en juin.



10 : La Honda Civic Type R Limited Edition est la voiture de sécurité officielle du WTCR pour une troisième saison. Le Portugais Pedro Couceiro est au volant de la WTCR Race of Saudi Arabia.



