Qui a dit quoi ? Les pilotes WTCR après la Course 2

Pilote BRC Hyundai N Squadra Corse, Norbert Michelisz a remporté sa quatrième victoire de la saison 2019 en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, s'imposant en Course 2 à la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan. Voici ce qu'il avait à dire avec Rob Huff et Gabriele Tarquini, qui l'accompagnaient sur le podium.

Norbert Michelisz (BRC Hyundai N Squadra Corse), Hyundai i30 N TCR : premier

“Fantastique ! C'était très, très difficile. J'ai essayé de creuser l'écart au début. J'y suis parvenu. Je voyais Rob reculer dixième par dixième, mais au vu de la course complète, je pense qu'il avait juste une approche très détendue car il a économisé ses pneus et a pu revenir en force vers la fin de la course. À vrai dire, pour moi, c'étaient 24 tours de qualification. J'étais à la limite. Il y a eu deux ou trois fois où j'étais en travers. En fin de compte, nous jouons le championnat et la seule approche pour moi est d'aller à fond. Je suis très satisfait de ma performance et de celle de l'équipe. Gagner des courses et marquer ce nombre de points est important. Mon approche en Course 3 sera la même. Nous partirons dixième et il faudra viser les points. Si nous pouvons en marquer six ou sept, ça ira.”



Rob Huff (SLR VW Motorsport), Volkswagen Golf GTI TCR : deuxième

“J'ai pris un bon départ, je me suis rapproché de Norbi mais le deuxième stade du départ a été meilleur pour lui, et il a creusé l'écart. Mais c'est mon meilleur résultat de l'année. Nous devrions faire mieux avec ce que nous avons, mais nous ne pouvons pas battre ces gars-là. On pense toujours avoir une chance, on n'abandonne jamais, mais ce circuit est si étroit, il ne présente pas beaucoup d'opportunités de dépassement, et c'est dommage. Nous n'étions pas suffisamment rapides mais je ne voulais pas influencer la bataille pour le titre car je sais que Norbi en est. Je n'ai rien fait de stupide, et nous avons un podium, un trophée et du champagne.”



Gabriele Tarquini (BRC Hyundai N Squadra Corse), Hyundai i30 N TCR : troisième

“Kevin était le plus rapide en piste. J'ai vu son rythme hier et aussi celui de Ma, incroyablement rapide. Heureusement, ils partaient derrière nous, car c'était très dur. Il aurait facilement pu rejoindre le groupe des leaders, car en milieu de course, il était une seconde plus rapide que moi ; c'était donc un moment très difficile. Mais heureusement, j'ai conservé ma position. Le plus important pour nous, c'est que Norbi ait pu remporter la course. C'est un beau résultat pour l'équipe.”

