Les trois pilotes les plus rapides de la Qualification pour la WTCR Race of Portugal, Esteban Guerrieri, Tiago Monteiro et Néstor Girolami, se sont exprimés après la séance au Circuito do Estoril.

Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR)

« Nous avons eu un très bon week-end jusqu’à présent. Évidemment, nous nous poussons les uns les autres et nous apprenons les uns des autres, et c’est une partie très importante de notre équipe. Nos mécaniciens et ingénieurs ont fait un excellent travail, merci à eux. En ce qui concerne le tour lui-même, ça a été un très bon dernier secteur en fait. C’était la clé du tour parce que les secteurs un et deux étaient OK, mais dans le secteur trois, j’ai eu un gros survirage que j’ai dû récupérer d’une manière ou d’une autre et j’ai attaqué un peu. Ça a payé parce que c’est très risqué dans les deux derniers virages de se tromper avec du sous-virage et des choses comme ça. Mais je savais que si je voulais être en haut [du classement], je devais prendre des risques et ça a payé. Je suis vraiment heureux. J’envoie ce super résultat à ma famille, à mon fils Milo qui est nouveau dans ce monde depuis une semaine – ce dont je suis très heureux bien sûr – et à tous mes amis et ma famille en Argentine pour leur soutien. »

Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR)

« C’est vraiment un travail d’équipe et comme [Tiago] l’a dit, nous nous poussons les uns les autres et cela porte ses fruits. Les premier et deuxième secteurs ont été corrects mais pas extraordinaires. Dans le troisième, j’ai fait une erreur au septième virage. J’ai essayé de récupérer dans le dernier secteur qui a été correct également, pas aussi rapide que pour Esteban mais vraiment proche. Ça a été un bon tour, nous avions un package solide et en nous poussant les uns les autres, nous avons réussi à le faire. Donc la première ligne pour ma course à domicile, je la prends et l’accepte ! Nous pouvons gagner de là et nous verrons ce qui se passera demain. Ça va être deux longues courses, ce sera très intéressant. Nous n’avons pas le public mais nous avons pu voir des gens autour de la piste nous encourager, donc nous avons un peu de l’ambiance mise par les fans portugais. »



Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR)

« Je suis content de mon résultat, surtout après les EL1. Nous avons eu un souci qui a un peu retardé les EL2 pour nous, nous n’avons pas pu sortir pendant un certain temps et avons donc manqué d’un peu de temps de piste. Je suis donc heureux de cette P3. Je pense que demain, nous avons une très bonne opportunité de marquer des points, surtout après un bon début de saison au Nürburgring où le rythme était très bon en course. Mais comme le dit Tiago, avec 15 tours à faire ici par des températures plus chaudes, il sera très important d’avoir un bon équilibre dans le dernier virage qui est très long et qui va détruire les pneus avant assez rapidement – donc on verra comment ça se passe. Mais ça semble très bien se présenter pour demain. »

