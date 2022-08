Avant la WTCR Race of Alsace GrandEst qui aura lieu ce week-end en championnat WTCR – FIA World Touring Car Cup, voici un rappel des vainqueurs lors des courses précédentes cette saison.

Vainqueurs WTCR Race of France

Course 1 :Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Course 2 :Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



Vainqueurs WTCR Race of Hungary

Course 1 :Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Course 2 :Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Vainqueurs WTCR Race of Spain

Course 1 :Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Course 2 :Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR



Vainqueurs WTCR Race of Portugal

Course 1 :Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Course 2 :Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición



Vainqueurs WTCR Race of Italy

Course 1 :Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

Course 2 :Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

