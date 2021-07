La course au titre WTCR - FIA World Touring Car Cup s'est poursuivie sur le MotrorLand Aragon le week-end dernier. Voici un rappel de qui a gagné quoi sous la chaleur espagnol.

VAINQUEURS DE COURSES

Course 1 : Gabriele Tarquini (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

Course 2 : Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



VAINQUEURS FIA WTCR JUNIOR

Course 1 : Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

Course 2 : Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



VAINQUEURS WTCR TROPHY

Course 1 : Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS (photo)

Course 2 : Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



POLE POSITION

Course 1 (grille inversée) : Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

Course 2 : Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS



MEILLEURS TOURS EN COURSE

Course 1 : Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 2m07.023s (151.4kph)

Course 2 : Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 2m07.588s (150.8kph)



TAG HEUER BEST LAP TROPHY

Gabriele Tarquini (ITA) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR, 2m07.023s (151.4kph)



TAG HEUER MOST VALUABLE DRIVER

Frédéric Vervisch (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS, 38 points



GOODYEAR #FOLLOWTHELEADER

Jean-Karl Vernay (FRA) Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team, Hyundai Elantra N TCR, 82 points

