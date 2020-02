Qui est le héros du Bebu Day en WTCR ?

Aujourd'hui, c'est le Bebu Day, mais qui est le numéro 29 du WTCR – FIA World Touring Car Cup, Néstor Girolami ?

Pilote au lieu d'avocat :Si Girolami n'avait pas eu ce talent au volant, il aurait certainement fait carrière comme avocat : il avait commencé des études dans cette optique.



Double champion :Girolami a remporté deux fois d'affilée le très compétitif et prestigieux championnat de voitures de tourisme Súper TC2000 en Argentine, couronné en 2014 et en 2015 après avoir été dauphin de José María López en 2013.



Retour chez Honda :Le recrutement de Girolami par ALL-INKL.COM Münnich Motorsport dans son line-up WTCR 2019 était une sorte de retour à la maison pour l'Argentin. Il a participé à de nombreux championnats de voitures de tourisme avec Honda en 2010 et 2011 et a fait ses débuts en FIA World Touring Car Championship au Slovakia Ring en 2015 avec une Honda Civic WTCC exploitée par NIKA International (photo).



Débuts solides :Girolami a impressionné d'emblée en marquant un point dès sa première course en WTCC. Il en a inscrit d'autres lors de sa deuxième et ultime apparition de 2015, avec la huitième place de la Course 2 à Vila Real.



Victorieux pour Volvo :Après s'être montré très compétitif lors d'une course pour l'écurie Volvo Polestar en WTCC en 2016, Girolami a été recruté pour la saison 2017. Mais bien qu'il n'ait pas déçu avec la victoire à la WTCC Race of China et en aidant la marque à remporter le championnat des constructeurs, il s'est tourné vers son pays pour 2018 : il a fait son retour en Súper TC2000 avec Peugeot.



Il y en a un autre :Girolami a un jeune frère lui aussi rapide, Franco, qui a remporté une course de Top Race V6 dans leur pays le même jour où Néstor s'est imposé à la WTCR Race of Slovakia 2019.



Le saviez-vous ?Girolami, qui vit près de Barcelone et a eu son premier enfant cette année, a le même entraîneur que la star du tennis Maria Sharapova, qui a récemment pris sa retraite.

