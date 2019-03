Alors que le début de saison du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO s'approche à grand pas, la #WTCR2019SUPERGRID continue à prendre forme avec 24 pilotes représentant 13 pays déjà annoncés.

Sept d'entre eux ont remporté des titres mondiaux FIA, tandis qu'un certain nombre ont remporté des titres nationaux et internationaux prestigieux, tels que les championnats britanniques, chinois, européens et scandinaves de Supertourisme, mais aussi la série argentine Súper TC2000, la série internationale TCR et le WTCC Trophy.



Les pilotes déjà confirmés de la #WTCR2019SUPERGRID sont les suivants :



Mehdi Bennani(Morocco)

Thed Björk (Sweden)

Nicky Catsburg (Netherlands)

Kevin Ceccon (Italy)

Tom Coronel (Netherlands)

Yann Ehrlacher (France)

Augusto Farfus (Brazil)

Néstor Girolami (Argentina)

Esteban Guerrieri (Argentina)

Rob Huff (Great Britain)

Johan Kristoffersson (Sweden)

Niels Langeveld (Netherlands)

Benjamin Leuchter (Germany)

Norbert Michelisz (Hungary)

Ma Qinghua (China)

Tiago Monteiro (Portugal)

Yvan Muller (France)

Aurélien Panis (France)

Andy Priaulx (Great Britain)

Gordon Shedden (Great Britain)

Gabriele Tarquini (Italy)

Attila Tassi (Hungary)

Jean-Karl Vernay (France)

Frédéric Vervisch (Belgium)



La saion 2 du WTCR / OSCARO débutera à l'occasion de la WTCR Race of Morocco à Marrakech du5 au 7 avril, où la #WTCR2019SUPERGRID sera complète. Cliquezicipour en savoir plus sur les membres de la #WTCR2019SUPERGRID.

The post Qui est sur la #WTCR2019SUPERGRID? appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.