À quelques jours du début de la nouvelle saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup, voici un rappel de ce qui a changé pour 2021.

*Il n'y aura que des doubles journées avec deux courses au lieu de trois par événement.



*De nouvelles voitures d'Audi (Audi RS 3 LMS de deuxième génération) et de Hyundai (Elantra N TCR) rejoignent la grille de départ.



*P1 Racing Fuels est le fournisseur officiel de carburant du WTCR et les pilotes utilisent pour la première fois un carburant sur mesure contenant 15 % de composants renouvelables.



*Jessica Bäckman est la première femme pilote du WTCR et se joint à son frère Andreas pour former la première équipe entièrement composée de frères et sœurs, gérée par Target Competition, nouveau participant pour la saison.



*Comme les Bäckman, Jordi Gené (photo) est un nouveau venu dans le WTCR, tandis que Rob Huff et Frédéric Vervisch reviennent après avoir manqué l'édition 2020.



*Adria, Estoril et Inje font leur entrée au calendrier du WTCR, tandis que l'Italie et la Corée du Sud organisent des courses WTCR pour la première fois.



*L'Allemagne accueille l'événement d'ouverture de la saison, après le Maroc (2018-2019) et la Belgique (2020).



*Le prix du pilote débutant est redéfini et rebaptisé "titre de pilote junior de la FIA".



*Le promoteur du WTCR, Eurosport Events, a reçu l'accréditation environnementale trois étoiles de la FIA à l'issue d'un processus d'audit rigoureux conforme au cadre de certification environnementale de l'instance dirigeante du sport automobile. Cliquez ICI pour plus d'informations.

