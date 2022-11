Mikel Azcona et Norbert Michelisz, les deux pilotes BRC Hyundai N Squadra Corse, se sont partagé les victoires sur la WTCR Race of Bahrain. Voici ce qu’ils avaient à dire après la première moitié de la tournée du WTCR – FIA World Touring Car Cup au Moyen-Orient.

VAINQUEUR COURSE 1 : MIKEL AZCONA (BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE)



“En suivant à la télévision, vous avez pu voir une course facile pour moi, mais de mon point de vue, ça n’a pas été une course facile, car même si nous avons couru en conditions de nuit, la température de la piste était élevée et on a commencé à sentir de la dégradation à l’avant. Évidemment, avoir Norbi [Michelisz] derrière moi rendait ma situation confortable, et ma course plus aisée. Dès le départ, j’ai essayé de faire de mon mieux et j’ai rapidement vu que Nat [Nathanaël Berthon] avait quelques problèmes. Ça s’est beaucoup mieux passé pour moi à l’entrée du virage n° 1 et ça a été la clé de la course. À partir de là, j’ai essayé d’avoir un bon contrôle de la voiture, d’éviter les gros vibreurs et de ne pas avoir le moindre problème avec les pneus en particulier. Ça a été très dur, surtout en raison de la température élevée dans le cockpit.”



VAINQUEUR COURSE 2 : NORBERT MICHELISZ (BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE)



“C’est juste un feeling fantastique, un peu comme un rêve, surtout après un début de saison compliqué. Je dois dire que ce circuit m’a bien convenu. Je me suis senti en confiance dès le premier instant, nous avons réussi à améliorer la voiture et évidemment, en qualification, j’ai senti que ça allait bien se passer. Bien sûr, on peut toujours y avoir des difficultés en course, être impliqués dans des accidents après le départ en particulier, mais j’ai essayé de faire des courses intelligentes hier et aujourd’hui. Par chance, j’ai encore pris un bon départ aujourd’hui et j’ai réussi à dépasser deux voitures. Puis je pense que j’ai eu de la chance au virage n° 4, car il y a eu un accident et je me suis retrouvé derrière Esteban [Guerrieri]. À ce moment-là, pour tout dire, je savais que j’avais probablement le rythme pour le suivre. Bien sûr, avec ces températures élevées, suivre une autre voiture n’est jamais facile et Esteban avait un très bon rythme. Il attaquait, mais j’ai essayé d’attendre mon heure et de le surprendre, car je sentais que mes pneus commençaient à fatiguer – et par chance, ça a fonctionné. Encore une fois, je ne veux pas dire que c’était facile, mais j’avais une voiture fantastique aujourd’hui, ce qui m’a aidé à effectuer mes dépassements et au final, je suis très, très content. Je sens que je méritais de gagner, honnêtement. Content aussi pour l’équipe, bien sûr, avec encore des points importants pour les championnats des équipes et des pilotes. Ça ne pouvait pas mieux se passer.”

