-

Yvan Muller, le pilote le plus titré de l'histoire des voitures de tourisme de la FIA, s'est associé aux autres pilotes et aux membres de la communauté de la FIA en faisant don de deux combinaisons pour la vente aux enchères dans le cadre de #RaceAgainstCovid, qui sera mise en ligne du 15 au 22 juin.

En collaboration entre la FIA, l'organe directeur du WTCR, et RM Sotheby's, la célèbre maison de vente aux enchères, permet de collecter des fonds pour la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le cadre de leur réponse globale à COVID-19.



Yvan Muller, qui a remporté quatre fois le championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, a fourni la combinaison qu'il portait lorsqu'il disputait le premier titre WTCR – FIA World Touring Car Cup en 2018.



Plus de détails sur la vente aux enchères et les lots disponibles peuvent être trouvés en cliquantici.



Visitez bientôtFIAWTCR.compour plus d'informations sur les lots offerts par les pilotes de la WTCR.



Muller sera le partenaire de son neveu Yann Ehrlacher chez Cyan Racing Lynk & Co pendant la saison WTCR 2020, qui devrait débuter avec la première Race of Austria sur le Salzburgring les 12 et 13 septembre.

WTCR Double tour d’horloge pour les deux équipiers du WTCR Berthon et Coronel IL Y A 7 HEURES

The post #RaceAgainstCovid : Yvan Muller rejoint l’opération appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR #RaceAtHome: Présentation de la course du Salzburgring du championnat de présaison Esport WTCR IL Y A UN JOUR