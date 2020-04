Un total 5505 inscriptions a été reçu pour la première épreuve de pré-saison de la série WTCR Esports sur la plateforme RaceRoom.

Ce nombre, qui inclut des pilotes d'Allemagne, d'Argentine, du Brésil, de Hongrie, d'Italie, de Pologne, du Portugal, de Russie, de Slovaquie et de Turquie, constitue un nouveau record pour le WTCR Esports.



De son côté, toute l'action de la course du premier serveur sur un Hungaroing virtuel a été diffusé en direct sur la page Facebook du WTCR et sur la chaîne YouTube. Le streaming en direct a également été diffusé sur plusieurs pages Facebook.

The post #RACEATHOME: 5505 inscrits pour la première épreuve du Esports WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.