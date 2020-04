RACEATHOME: Attila Tassi espère briller ‘à domicile’ en Esports WTCR

Le pilote hongrois Attila Tassi est l'un des derniers pilotes du WTCR à rejoindre le plateau de la course en ligne Esports WTCR lundi soir.

Le jeune pilote de 20 ans, qui pilote une Honda, est impatient de courir sur le circuit qu'il connaît le mieux, le Hungaroring.



"C'est bien que cette série commence sur mon propre circuit, même si nous ne pouvons pas y être pour le vrai événement cette année - et pour piloter ma Honda 2019", a déclaré Tassi. "Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, mais l'essentiel ne sera pas le résultat, mais de profiter de ces courses et de s'amuser au volant."



"Bien que les épreuves de RaceRoom soient très différents de ce à quoi je suis habitué en simulation, en mettant cela de côté, je pense que c'est une excellente idée pour nous permettre de continuer à courir, et c'est bien de pouvoir donner quelque chose en retour aux fans et de les divertir pendant cette période particulière, tout en faisant partie d'une équipe complète de pilotes Honda".

