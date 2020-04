RaceAtHome: Baldi au premier rang provisoire en Esports WTCR Beat the Drivers

-

Gergo Baldi débutera la deuxième manche de la série de pré-saison WTCR Esports à 19h30 CET avec un avantage de cinq points en tête du classement.

Le pilote hongrois du M1RA Esports a remporté le premier événement du championnat en ligne sur un Hungaroring virtuel au début de ce mois. Il a également marqué des points en se qualifiant en pole et en se classant dans le top 10 dans la course 2.



Son coéquipier Zoltán Csuti est deuxième au classement après sa victoire dans la Course 2 au Hungaroring, devant Alexander Dornieden, Mortiz Löhner et Kuba Brzezinski.



Cliquezicipour consulter le classement complet ou suivez ce lien :http://game.raceroom.com/championships/48#standings

