-

La troisième victoire de Gergo Baldi en Esports WTCR de pré-saison est intervenue après une "très grosse bagarre" avec le pilote de WTCR - FIA World Touring Car Cup Esteban Guerrieri.

Baldi, de l'équipe M1RA Esports, a remporté le championnat en ligne Esports WTCR la saison dernière et il est classé parmi les meilleurs compétiteurs en ligne de la discipline.

WTCR #RaceAgainstCovid : la FIA, instance dirigeante du WTCR, promeut le nouveau message Stay Home. Stay IL Y A 7 HEURES

Au volant de la Hyundai i30 N TCR de Gabriele Tarquini, Baldi s'est emparé de la tête à quelques virages de l'arrivée, aux dépens de Guerrieri et dans des circonstances controversées.

"Malheureusement, notre vitesse est complètement perdue, mais nous avons réussi à clôturer la course par une victoire, cela a été une très grosse bagarre avec Esteban Guerrieri", a-t-il déclaré.

Le vainqueur de la Course 1, Moritz Löhner, a réduit l'avance de Baldi à quatre points dans la course au titre, alors qu'il ne reste plus que les deux courses de Sepang prévues le 18 mai. Mais le Baldi est prêt à relever un défi difficile.

"Le championnat est serré, nous devons être au mieux de notre forme à la fin de la saison ! Je suis impatient !", a assuré le Hongrois,

Vous avez manqué la course ? Regardez la rediffusion ici : https://www.youtube.com/watch?v=jxB_pDMEtvc

The post #RaceAtHome : Baldi célèbre sa troisième victoire en Esports WTCR après une “très grosse bagarre” avec Guerrieri appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR #RaceAtHome : Löhner réduit l’avance de Baldi à quatre points avant la finale de Sepang IL Y A 13 HEURES