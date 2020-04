RaceAtHome: Baldi et Banki se partagent les victoires sur le Slovakia Ring, Guerrieri en lutte pour

-

Gergo Baldi (M1RA Esports) a converti sa pole position de dernière minute en deuxième victoire dans la série WTCR Esports de pré-saison. Le Slovaque Bence Bánki a remporté la Course 2 pour le Red Bull Racing Esports.

Baldi s'impose dans la course 1, Guerrieri premier pilote WTCR à marquer un point en neuvième position

Gergo Baldi (M1RA Esports / Hyundai), champion en ligne WTCR Esports l'année dernière, a laissé passer les dernières secondes pour s'emparer de la pole position pour la Course 1, puis a profité de sa place sur la première ligne pour mener presque tout au long de la course, résistant à la pression intense de l'Allemand Moritz Löhner (Williams Esports / CUPRA) et du Hongrois Adam Pinczes (Triple A Esports / CUPRA). Löhner a brièvement pris les devants mais a dû s'incliner face à Baldi.



Le Polonais Kuba Brzezinski, champion en titre du WTCR Esports, s'est battu jusqu'au bout pour arracher la quatrième place, une position devant son coéquipier et compatriote de Williams Esports, Nikodem Wisniewski. Tim Heinemann a terminé sixième et l'Italien Gianmarco Fiduci septième pour ses débuts en Esports WTCR. Bence Bánki, Esteban Guerrieri et Martin Barna ont complété le top 10, le résultat de Barna lui valant la pole position pour la Course 2. Grâce à ses efforts, Guerrieri est devenu le premier "vrai" pilote WTCR à marquer des points en Esports WTCR en battant plusieurs simracers professionnels. Mato Homola s'est classé 14e.



Bánki remporte la course 2 et Heinemann monte sur le podium après un contact avec Guerrieri

Après avoir déposé le poleman Martin Barna sur la grille inversée au départ de la course 2, Bence Bánki a tenu bon en tête de la course. Cependant, le Hongrois Barna a été une menace constante et a terminé dans le sillage du champion WTCR 2018 Esports avec Tim Heinemann en troisième position.



Esteban Guerrieri semblait prêt à compléter le podium de la Course 2, mais un contact de Heinemann dans l'avant-dernier tour l'a écarté du top 3. L'Argentin est remonté en 11e position, devançant ses collègues Norbert Michelisz (13e) et Mato Homola (14e). Par la suite, Guerrieri a exprimé sa frustration face à la conduite de Heinemann suite à plusieurs contacts de l'Allemand pendant la course.



"J'étais dans le coup dans les deux courses", a déclaré Guerrieri. "J'ai reçu un gros coup par derrière, je suis parti sur l'herbe et j'ai fini 11ème. Mais l'expérience a été très agréable parce que j'ai été très exigeant [à mon égard] avec beaucoup d'attention et de concentration. Je me suis beaucoup préparé, c'était amusant et maintenant je cherche à être aussi proche que possible des simracers. Mais ce n'est pas facile".



Derrière Moritz Löhner, Kuba Brzezinski termine cinquième, suivi de Gianmarco Fiduci. Le Britannique Jack Keithley (Williams Esports / Audi) a effectué de multiples dépassements dans sa remontée après un tête-à-queue en début de course pour prendre la septième place. Gergo Baldi a marqué des points importants en huitième position alors qu'Adam Pinczes et Nikodem Wisniewski ont pris respectivement la neuvième et la dixième place. Le Hongrois Zoltán Csuti (M1RA Esports Lynk & Co), vainqueur sur le Hungaroring, a terminé 15e.

