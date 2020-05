RaceAtHome: Baldi rend hommage à M1RA Esports après son titre en Esports WTCR

-

Gergo Baldi a remercié M1RA Esports et ses coéquipiers et compatriotes hongrois Zoltán Csuti et Dávid Nagy pour l'avoir aidé à remporter la couronne Esports WTCR Beat the Drivers et une montre TAG Heuer.

Baldi a remporté trois victoires au cours de la série et a conclu le titre avec deux solides performances sur le circuit international virtuel de Sepang. Le champion en ligne Esports WTCR de la saison dernière, a déclaré : "Au final, j'ai gagné, mais c'était vraiment un effort d'équipe. Nous avons bien travaillé ensemble, ce n'était donc pas seulement ma victoire, c'était une victoire de toute l'équipe. Je n'ai pas pensé au championnat, c'est pourquoi j'ai essayé de dépasser Bence [Bánki] à la fin [de la course 1]. Je me suis concentré sur la course et ça a payé à la fin". Sur son prix, Baldi a ajouté : "Je n'avais pas de montre, je suis donc très content de cela !"

