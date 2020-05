RaceAtHome: Bánki le plus rapide sur 14,604 pilotes, et champion de l’Esports WTCR Beat the Drivers

-

Bence Bánki (Red Bull Racing Esports) est le champion de l'Esports WTCR Beat the Drivers Time Attack pour 2020.

Il a réalisé le meilleur temps sur le Slovakia Ring virtuel et sur le circuit international de Sepang pour décrocher le meilleur score global devant les pilotes de M1RA Esports, Gergo Baldi et Dávid Nagy.



Au total, 14 604 pilotes figurent au classement et le classement complet peut être consulté en cliquantici.



Pendant ce temps, la série "Esports WTCR Beat the Drivers" se termine sur le circuit international virtuel de Sepang à partir de 19h30 CET lundi (18 mai). Suivez l'action surFacebooketYouTube.

