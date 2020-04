RaceAtHome: Banki signe la première référence en Esports WTCR “à domicile”

-

Le Slovaque Bence Bánki (Red Bull Racing Esports) a été le plus rapide lors des qualifications pour la deuxième manche de la série WTCR d'Esport de pré-saison, qui oppose des stars du monde de la course en ligne à des pilotes réels du WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Bánki, le premier champion en ligne du WTCR Esports en 2018, a signé le meilleur temps en 2m07.609s sur le Slovakia Ring virtuel sur sa CUPRA TCR. Il a devancé le Turc Emre Cihan (Honda Civic Type R TCR) de 0,015s et l'Espagnol Néstor Garcia (Red Bull Racing Esports / Honda) qui s'est classé troisième.



Gergo Baldi, l'actuel leader de la série WTCR Esports Beat the Drivers, pointe au quatrième rang pour M1RA Esports, le Hongrois ayant troqué sa Hyundai contre une Honda pour la pré-qualification.



Le Britannique Jack Keithley a devancé son compatriote Kuba Brzezinski, pilote du Williams Esports / Lynk & Co 03 TCR, pour la cinquième place. L'Allemand Alexander Dornieden, représentant l'équipe FA Racing Esports de Fernando Alonso sur une Lynk & Co 03 TCR, a terminé septième.



Brzezinski, originaire de Pologne, a remporté sa première victoire dans le championnat en ligne Esports WTCR sur le Slovakia Ring la saison dernière et a remporté la finale en direct de l'Esports WTCR à Kuala Lumpur en décembre dernier.



Zoltán Csuti, vainqueur de la deuxième des deux courses d'un Hungaroring virtuel au début du mois, a été le huitième plus rapide pour Esports M1RA, suivi de son coéquipier et compatriote hongrois Dávid Nagy et de l'Allemand Moritz Löhner (Williams Esports / CUPRA).



Les pilotes courent avec leurs voitures pré-nominées.



Clickicipour consulter le classement des préqualifications. Toute l'action du serveur principal de RaceRoom sera diffusée en direct à partir de 19h30 CET le lundi 20 avril surFacebooketYouTube.

WTCR #RaceAtHome: Baldi et Banki se partagent les victoires sur le Slovakia Ring, Guerrieri en lutte pour HIER À 19:00

The post #RaceAtHome: Banki signe la première référence en Esports WTCR “à domicile” appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR #RaceAtHome: Suivez l’Esports WTCR Beat the Drivers en direct sur le Slovakia Ring HIER À 16:00