RaceAtHome: Comte va retrouver ses anciens rivaux en Esports WTCR

Le Français Aurélien Comte s'apprête à faire son retour - virtuel - en WTCR.

Comte, qui s'est illustré en WTCR - FIA World Touring Car Cup par le passé, rejoint la série de pré-saison Esports WTCR Beat the Drivers à partir de la manche de ce lundi à Ningbo.



Et son "retour" a été accueilli par une foule de messages de bienvenue de la part de ses anciens rivaux du WTCR.



"J'aimais l'idée [de cette compétition] et je faisais des tours en Time Attack pour m'amuser", a déclaré le Comte. "Bien sûr, j'aurais préféré que ce soit une vraie course. Mais même si ce n'est qu'un jeu, je suis heureux de me joindre à cette aventure et de me battre contre mes anciens compagnons de course ! Bien sûr, cela me rappelle de très bons souvenirs de 2018. J'espère que je trouverai une place pour revenir dans la réalité".



Comte pilotera une version virtuelle de la Peugeot 308TCR qu'il a pilotée pour DG Sport Compétition lors de la saison inaugurale de WTCR en Esports WTCR Beat the Drivers.



"La bonne nouvelle est que je vais pouvoir utiliser ma voiture de 2018", a déclaré Comte, qui a obtenu cinq secondes places en WTCR 2018, soit plus que n'importe lequel de ses rivaux. "Les organisateurs [RaceRoom] ont fait les démarches [techniques] nécessaires pour cela, et je leur en suis très reconnaissant. Je n'ai donc pas eu besoin de faire un choix difficile [de la voiture à utiliser]".



Interrogé sur le niveau de performance auquel peuvent s'attendre ses fans et ses rivaux, Comte a répondu : "J'ai un niveau moyen sur simulateur, je ne suis pas un très grand joueur pour le moment. Habituellement, j'utilise le simulateur pour apprendre les circuits."



"La simulation est un outil de travail essentiel pour nous aujourd'hui, car nous avons de moins en moins de possibilités de tests pour des raisons budgétaires. Même si ce n'est pas la réalité, elle permet de garder un certain rythme et une certaine concentration.



"En comparant le simulateur et la course réelle, il y a des similitudes, mais aussi des différences. J'ai l'impression qu'il faut de nombreuses heures de pratique pour aller vite en simulation. Il y a des choses qui fonctionnent dans le monde virtuel, mais pas dans la réalité."



"Le problème des vrais pilotes lorsque nous jouons sur le simulateur est le manque d'informations physiques et mécaniques, le retour d'information de la voiture que nous ressentons normalement dans la réalité. Il n'y a pas non plus de notion de danger. Mais la simulation a fait beaucoup de progrès et je pense que ce n'est que le début".



