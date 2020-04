RaceAtHome: Des points de pénalités pour les pilotes Williams Esports après l’ouverture de la

-

Suite à l'ouverture de la pré-saison des séries WTCR d'Esports au Hungaroring au début du mois, des points de pénalité ont sanctionné Jack Keithley et Nikodem Wisniewski.

Keithley, de l'équipe Williams Esports, a été sanctionné de 15 points de pénalité pour avoir provoqué trois incidents lors des phases de départ des courses, tandis que son coéquipier Wisniewski a reçu six points de pénalité pour avoir "repoussé [Tim] Heinemann et lui avoir coûté la victoire" dans la course 2, selon RaceRoom.



Heinemann était en bonne voie pour remporter la course 2 après avoir occupé la tête dès le départ, mais un contact avec Wisniewski au virage 1 l'a empêché de prendre la première place. Il a finalement terminé troisième.

