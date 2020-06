-

Yann Ehrlacher a répondu suite à un accrochage avec Mikel Azcona en revêtant un casque de sécurité pour son interview d'après-course suite à la dernière épreuve de pré-saison de la WTCR Esports sur un Hungaroring virtuel hier soir.

Ehrlacher, pilote Cyan Racing Lynk & Co, avait pris la tête vers la fin de l'avant-dernier tour de la seconde des deux manches du championnat de pré-saison Esports WTCR sur le Hungaroring, mais un contact de la CUPRA d'Azcona l'a envoyé en demi-tête-à-queue. Il a finalement terminé à la quatrième place derrière son rival espagnol.



C'était la deuxième fois en autant d'épreuves que les deux jeunes talents entraient en collision, Ehrlacher qui acceptant la responsabilité de leur accrochage sur le Salzburgring lors de la manche d'ouverture du WTCR Esports au début du mois.



"Je mets mon casque parce que je me sens un peu plus en sécurité avec le casque, même dans le simu ! C'était bien... J'ai poussé [Azcona] à Salzbourg, donc c'est un partout. On a eu une belle bataille avec Bebu, c'était super sympa, et maintenant on attend le prochain round !"



"Je suis arrivé avec [Néstor] Girolami", explique Azcona. "nous avons eu un contact portière contre portière, et c'est pourquoi j'ai poussé Yann un peu plus à l'extérieur. Alors, désolé pour Yann".

WTCR Une équipe de WTCR et un pilote rookie s’unissent pour réaliser le rêve d’un commissaire blessé IL Y A 13 HEURES

The post #RaceAtHome: Ehrlacher estime que c’est “un partout” avec le nouveau clash avec Azcona en Esports WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Un nouveau WTCR Trophy pour les pilotes indépendants en 2020 HIER À 10:00