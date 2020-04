RACEATHOME: Ehrlacher meilleur pilote de la réalité lors de l’ouverture du championnat Esports WTCR

Yann Ehrlacher a obtenu le meilleur résultat des pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup alors que la série WTCR Esports de pré-saison a débuté cette semaine.

Onze pilotes du WTCR étaient en action sur un Hungaroring virtuel pour divertir les fans en attendant le début de la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup. Leur participation a également contribué à promouvoir la campagne #RaceAtHome de la FIA, qui encourage les gens à rester chez eux en toute sécurité pendant la pandémie de coronavirus.



Comme aucun des pilotes du WTCR n'a la possibilité de s'entraîner intensivement comme le font les meilleurs simulateurs professionnels, il y a eu une différence dans les temps au tour. Cependant, les pilotes du WTCR ont tous réussi à contribuer à deux courses à forte intensité soutenues par TrackTime, TAG Heuer et KW Suspensions.



Le Français Yann Ehrlacher, qui participera à la prochaine saison de WTCR sur une Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR, a terminé la Course 2 en tête des pilotes WTCR en 17e position, dans un peloton très compétitif après que le Slovaque Mato Homola (Hyundai i30 N TCR) ait été le meilleur des pilotes WTCR avec une 18e position dans la Course 1.



Ehrlacher a ensuite publié sur Facebook : "Superbe épreuve hier et félicitations à tous les simracers qui ont été incroyablement rapides."



Derrière Ehrlacher, dans la course 2, Homola s'est remis d'un contact en début d'épreuve pour terminer 19e. L'Espagnol Mikel Azcona (CUPRA TCR) s'est classé 20ème, l'Italien Kevin Ceccon (Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR) 22ème et le Portugais Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) 23ème. L'Argentin Esteban Guerrieri, qui avait terminé derrière Homola dans la course 1, a été éliminé dans une collision entre plusieurs voitures au premier tour de la course 2.



Le Néerlandais Niels Langeveld (Audi RS 3 LMS) a terminé derrière Guerrieri dans la course 1, suivi du Hongrois Norbert Michelisz (Hyundai i30 N TCR), champion du monde en 2019, et de Monteiro.



Suivez ce lien pour les résultats complets : https://simresults.net/200406-Tp0



Photo : Facebook.com/cyanracing

The post #RACEATHOME: Ehrlacher meilleur pilote de la réalité lors de l’ouverture du championnat Esports WTCR d’avant-saison appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.