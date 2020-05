RaceAtHome: Esports Récapitulatif du WTCR Beat the Drivers

-

Alors que le rideau (virtuel) est tombé sur une épique pré-saison Esports WTCR Beat the Drivers de RaceRoom, voici un récapitulatif de ce qui s'est passé.

1 : Les cinq fantastiques

Cinq pilotes différents ont remporté des victoires au cours de la série qui comptait huit courses. Il s'agit de Gergo Baldi, Bence Bánki, Zoltán Csuti, Esteban Guerrieri et Moritz Löhner.



2 : Des chiffres éloquents

Au total, 14 604 pilotes individuels ont participé au championnat, tandis que la page du championnat sur RaceRoom a été ouverte 239 320 fois, ce qui en fait la compétition la plus réussie de l'histoire de l'Esports WTCR.



3 : La Slovaquie en avant

L'événement du Slovakia Ring a attiré le plus grand nombre de participants avec 6512 classés.



4 : Vainqueur "réel"

La victoire d'Esteban Guerrieri dans la seconde des deux courses de la finale de Sepang a fait de lui le premier vrai pilote de WTCR - FIA World Touring Car Cup à s'imposer en Esports WTCR.



5 : Gergo le plus fort

Le Hongrois Gergo Baldi (M1RA Esports) a poursuivi son ascension en remportant le titre de Beat the Drivers grâce à trois victoires, Moritz Löhner (Williams Esports) terminant second. Baldi est le champion en ligne Esports WTCR en titre.



6 : Le roi du Time Attack

Le Slovaque Bence Bánki a remporté le titre WTCR Esports Time Attack après avoir réalisé le meilleur temps sur le Slovakia Ring ainsi que sur le circuit international de Sepang lors des préqualifications.



7 : Succès global

Le championnat Esports WTCR Beat the Drivers a été un grand succès au niveau mondial. Parmi les pays représentés figuraient les suivants : Allemagne, Argentine, Autriche, Belgique, Brésil, Corée du Sud, Espagne, Finlande, France, Grenade, Hongrie, Italie, Slovaquie, Macao, Malaisie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse et Ukraine.



8 : Les pilotes WTCR en action

Les véritables pilotes du WTCR à disputer la série étaient Mikel Azcona, Kevin Ceccon, Mitchell Cheah, Aurélien Comte, Yann Ehrlacher, Luca Engstler, Néstor Girolami, Esteban Guerrieri, Mato Homola, Niels Langeveld, Norbert Michelisz, Tiago Monteiro et Attila Tassi.



9 : Score parfait

Gergo Baldi (deux fois), Bence Bánki et Moritz Löhner ont tous converti leurs pole positions en victoires en course.

