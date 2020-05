RaceAtHome: Esports WTCR Beat the Drivers de retour sur le circuit de Ningbo lundi

-

La version virtuelle du Ningbo International Speedpark sera le théâtre de la troisième manche de la série de pré-saison de l'Esports WTCR Beat the Drivers de RaceRoom à 19h30 CET ce lundi (4 mai).

Certains des meilleurs simracers de la planète affronteront des pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup d'hier et d'aujourd'hui lors de deux courses dont l'action sera diffusée en direct sur Facebook et YouTube.



À partir de demain (samedi), FIAWTCR.com se penchera sur cette épreuve en ligne avec des nouvelles d'un nouveau challenger, les pensées du simracer devenu champion du WTCR Norbert Michelisz, ainsi qu'un aperçu des derniers classements et pénalités et bien plus encore.

