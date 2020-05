-

Voici un rappel des horaires pour la manche de la série de pré-saison d'Esports WTCR Beat the Drivers à Ningbo ce lundi soir (4 mai).

19h00 : Ouverture du serveur 1 pour les essais

19h30 : Début du streaming en direct

19h35 : Qualification (15 minutes)

19h50 : Course 1 (25 minutes)

20h15 : Course 2 (25 minutes, top 10 en grille inversée)

20h45 : Fin de la retransmission en direct



Les courses du serveur 1 seront à suivre sur la page officielle du WTCR sur Facebook et sur la chaîne YouTube, avec James Kirk et Robert Wiesenmüller qui apporteront leurs commentaires d'experts.



Suivre sur Facebook:https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/



Suivre sur YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=jxB_pDMEtvc



(Les courses des serveurs 2, 3 et 4 ne seront pas diffusées, mais les résultats seront publiés)

WTCR Des simracers punis pour la perte du podium de Guerrieri en Esports WTCR IL Y A 17 HEURES

The post #RaceAtHome: Esports WTCR Ningbo – Rappel des horaires appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR #RaceAtHome : Le classement de l’Esports WTCR Beat the Drivers après deux manches IL Y A UN JOUR