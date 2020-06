-

Néstor Girolami est devenu un vainqueur dans la réalité mais aussi de manière virtuelle sur le Hungaroring quand il a triomphé dans la quatrième course du Championnat d'avant-saison Esports WTCR hier soir.

Girolami a tenu tête à son compagnon d'équipe Attila Tassi, le pilote de Münnich Motorsport soutenu par ALL-INKL.COM, pour remporter sa première victoire dans la série d'avant-saison du Esports WTCR.



Ce succès fait suite à la double victoire dans la réalité de l'Argentin lors de la visite du WTCR – FIA World Touring Car Cup à Budapest en avril 2019.



"C'est incroyable de gagner ici, à la fois dans la vie réelle et maintenant virtuellement ! a déclaré Girolami. "Je me souviens de la deuxième course en Hongrie l'année dernière, c'était une course incroyable avec beaucoup d'action - tout comme cette course virtuelle. Je n'avais pas le rythme pour me battre pour la pole, alors j'ai décidé dès les qualifications de viser les places les plus basses dans le top 10 et j'ai obtenu la neuvième place.



"Je pensais qu'il serait difficile de garder la première place, mais nous avons fait une très bonne course - mon combat a été très fair play avec Yann Ehrlacher, puis nous avons eu un accrochage avec Mikel Azcona, mais ça a été correct. Le dernier tour a été très difficile avec Attila mais la victoire m'a procuré une belle sensation - cela m'a donné le même sentiment que l'année dernière".

WTCR Une équipe de WTCR et un pilote rookie s’unissent pour réaliser le rêve d’un commissaire blessé IL Y A 13 HEURES

The post #RaceAtHome: Girolami peut célébrer des victoires en virtuel et dans la réalité sur le Hungaroring appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR #RaceAtHome: Ehrlacher estime que c’est “un partout” avec le nouveau clash avec Azcona en Esports HIER À 13:00