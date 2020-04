RaceAtHome : Guerrieri ‘dans le coup’ avant un ‘gros choc’ qui l’a privé d’un podium en Esports

-

Esteban Guerrieri a parlé de ses exploits en WTCR Esports sur un Slovakia Ring virtuel hier soir, expliquant à quel point il s'est approché d'un premier podium dans la série ultra-compétitive orchestrée par RaceRoom.

Guerrrieri, animateur du WTCR - FIA World Touring Car Cup au volant d'une Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a marqué des points dans les deux courses mais aurait pu facilement décrocher une place dans le top trois dans la course 2.



La préparation est la clé du succès en simracing

"Pour commencer, j'attendais beaucoup de cette course", a déclaré l'Argentin, qui a terminé deuxième derrière Norbert Michelisz dans la lutte pour le titre WTCR la saison dernière. "En Hongrie, je n'avais pas les bons réglages, je partais donc de l'arrière, même si je m'étais entraîné. Pour cet événement, je me suis beaucoup entraîné et c'était en fait très amusant de préparer la course comme un vrai week-end de course, parce qu'on essaie juste d'être dans chaque détail, comme le rythme de la course, la performance d'un seul tour, l'aspiration, la stratégie, la dégradation des pneus."



"Il faut beaucoup de temps pour travailler sur les détails, pour comprendre et apprendre, c'est donc un très beau défi, que j'aime bien sûr sur les vraies voitures et qui peut être transféré à l'Esport. C'est aussi la même exigence et la même concentration et tout le travail que je fais est similaire à la réalité, et c'est un vrai challenge".



Dans le coup en course après "un peu de gâchis" lors des qualifications

"Les courses se sont plutôt bien passées, j'étais là dans le coup. Je me suis qualifié en 14e position, mais c'était un peu le bazar avec le tirage au sort et l'aspiration et ce n'était probablement pas la meilleure position du côté de l'aspiration. C'était très serré, mais la 14e position était assez bonne au final."



"J'ai été assez prudent au début en essayant de ne pas trop user les pneus et d'attendre un peu que la course se décante. À mi-distance, j'ai commencé à viser le top 10, qui était l'objectif pour bénéficier de la grille de départ inversée pour partir devant [pour la course 2] et j'ai pu le faire, c'était une très bonne course et j'étais content de la neuvième place."



"Dans la course 2, j'ai eu un petit problème avec le launch control au départ, et j'ai donc perdu la [deuxième] position. Alors l'idée pour moi était de rester avec les gars de devant et je savais que j'avais le rythme pour les suivre et essayer de prendre un peu d'avance sur le peloton derrière moi".



Faire face à une situation difficile

"Puis je me suis retrouvé dans une position assez difficile quand j'ai eu ce type [Tim] Heinemann qui était assez agressif avec moi et j'ai perdu le contact avec les gars qui étaient devant moi, aux deux premières positions. Je me suis alors contenté de la quatrième place et j'ai essayé d'avoir un bon rythme avec ce gars. Finalement, à cinq ou six minutes de la fin, les gars derrière nous nous ont rattrapés et il était important d'essayer d'obtenir la troisième place, ce qui était mon objectif".



Un gros coup mais un bon bilan

"A deux tours de l'arrivée, j'ai reçu un gros coup par derrière de ce gars, je suis parti sur l'herbe et j'ai fini 11ème ou quelque chose comme ça. Mais je dirais que l'expérience a été très agréable parce que je la trouve très exigeante. Quand j'ai terminé les courses, je transpirais un peu et je me sentais assez fatigué, mon corps avait surtout l'impression qu'il se passait quelque chose et c'est ce que la concentration exige en faisant des courses."



"C'était très amusant, j'ai vraiment apprécié et j'ai hâte d'être aussi proche que possible des e-gamers [lors de la prochaine course à Ningbo]. Ce n'est pas facile de relever le défi".

