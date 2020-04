RACEATHOME: Guerrieri sera sérieux et concentré en Esports WTCR

Esteban Guerrieri adoptera la même approche "sérieuse et concentrée" pour la série Esports WTCR d'avant-saison que pour le véritable WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Le vice-champion du monde en titre est l'un des nombreux coureurs de WTCR qui participent aux courses en ligne, qui débuteront sur un Hungaroring virtuel lundi soir.



Il a déclaré : "Tant que je peux faire un bon travail pour moi-même, à un bon niveau, alors je serai heureux et j'essaierai de m'y consacrer autant que possible."



"Je crois toujours que le sérieux et l'attention que vous mettez à l'entraînement sont également transférables à ce pour quoi vous êtes vraiment en compétition - pour chercher des points, pour jouer un championnat - je pense donc que des courses sur simulateur est une très bonne façon de mettre cela en pratique."



"Il faut beaucoup d'heures pour faire sortir les performances d'un moteur ; c'est similaire, mais ce n'est pas tout à fait pareil - il y a des choses qui ne se transposent probablement pas complètement à la vie réelle que je dois essayer d'apprendre".



Le pilote argentin a remporté quatre victoires en WTCR en 2019 au volant d'une Honda Civic Type R TCR du ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

