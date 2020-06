RaceAtHome : Guerrieri, Tassi, vainqueurs de deux premières manches du championnat de présaison

-

Esteban Guerrieri et Attila Tassi ont commencé leur campagne d'avant-saison en championnat WTCR Esports en remportant chacun une victoiresur une version virtuelle du Salzburgring cet après-midi (dimanche), lors d'un rendez-vous plein d'action diffusé sur Eurosport et d'autres diffuseurs du monde entier.

Le tracé à grande vitesse autrichien a donné lieu à deux batailles d'aspiration pleines de suspense. La huitième place de l'Argentin Guerrieri dans la course 2 lui a permis de prendre la tête du classement général avec cinq points d'avance sur le Slovaque Mato Homola, qui a suivi la Honda de Guerrieri dans la course 1.



Norbert Michelisz, l'ancien gamer devenu pilote et champion du WTCR - FIA World Touring Car Cup 2019, a terminé troisième dans la course 1 après une lutte serrée avec son compatriote hongrois Bence Boldizs.



Le Hongrois Tassi, au volant d'une Honda, a tenu bon pour la victoire dans la course 2 après qu'une tentative tardive de Mikel Azcona (CUPRA) pour prendre la première place ait échoué. Azcona s'était montré le plus rapide dans l'exercice de la Superpole pour décrocher la Pole Position DHL pour la Course 1. Cependant, un contact avec la Lynk & Co de Yann Ehrlacher a anéanti ses espoirs de remporter la course d'ouverture.



Alors que le véritable WTCR doit être lancé à Salzburgring en septembre, l'ouverture du championnat d'avant-saison WTCR Esports a donné un avant-goût virtuel de ce qui nous attend dans quelques mois. Elle a également souligné le fait que les cinq autres événements du championnat d'avant-saison Esports WTCR, qui est exclusivement réservé aux pilotes du WTCR, sont à ne pas manquer.



RÉSULTATS EN UN COUP D'ŒIL

Course 1 :

1 Esteban Guerrieri (Argentine) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mato Homola (Slovaquie) BRC Racing Team Hyundai i30 N TCR

3 Norbert Michelisz (Hongrie) BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse Hyundai i30 N TCR

Position de DHL : Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

Le tour le plus rapide : Yann Ehrlacher (France) Cyan Racing Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR



Course 2 :

1 Attila Tassi (Hongrie) ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR

2 Mikel Azcona (Espagne) CUPRA Racing CUPRA Leon Competición

3 Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS

DHL Pole Position : Thed Björk (Suède) Cyan Performance Lynk & Co Lynk & Co 03 TCR

Le tour le plus rapide : Niels Langeveld (Pays-Bas) Comtoyou Team Audi Sport Audi RS 3 LMS



LES TEMPS FORTS DES COURSES

Course 1 :

*Du rififi au premier virage : Azcona et Ehrlacher s'accrochent, Tassi est poussé en tête-à-queue, Comte et Priaulx sont également en difficulté

*Guerrieri prend la tête du peloton, Homola et Boldizs sont au coude à coude, Michelisz se rapproche

*Muller passe dans l'herbe et connaît un léger contact avec Björk après l'échec d'une tentative de dépassement sur Engstler

*Ehrlacher, tentant de remonter, s'engage dans une belle bataille avec Langeveld. Il coupe la première chicane, mais Langeveld résiste à la pression

*Ceccon sort large lors de sa bataille avec Coronel

*Au fil des tours, Michelisz se rapproche puis dépasse Boldizs qui reste dans le sillage du roi du WTCR jusqu'à l'arrivée

*Ehrlacher se rapproche de Boldizs dans ledernier tour mais il est trop tard : Boldizs se maintient à la quatrième position derrière le vainqueur Guerrieri, le deuxième Homola et Michelisz qui termine en troisième position

*Néstor Girolami, qui est entré en collision avec Muller lors des qualifications, complète le top 6



Course 2 :

*Björk prend un bon départ depuis la pole de la grille inversée mais il tire tout droit à la première chicane, escalade les bordures, perd de l'élan et doit laisser passer Tassi

*Michelisz dépasse également le Suédois au début du deuxième tour, mais Björk reste à une distance réduite de son rival et de sa Hyundai

*Azcona, parti de la huitième place sur la grille, remonte à grandes enjambées, et dépasse Langeveld pour la quatrième place avec un impressionnant dépassement au troisième tour

*En un tour, l'Espagnol sur sa CUPRA est remonté à la deuxième place après avoir dépassé Björk et Michelisz coup sur coup, malgré une frayeur au virage #11 quand il met deux roues dans l'herbe

*Langeveld et Michelisz se battent pour la troisième place, Ehrlacher étant cinquième derrière Michelisz

*Un contact de Homola envoie Björk sur le bas-côté dans la lutte pour la sixième place

*Comte et Girolami se disputent la sixième place, mais Comte perd gros lorsqu'il s'accroche avec Girolami à la première chicane

*Guerrieri passe Boldizs pour la huitième place

*Azcona se rapproche de Tassi, tente de passer dans le dernier tour mais ne parvient pas à rester sur la trajectoire dans le virage #12 et se contente de la deuxième place, Langeveld étant troisième

