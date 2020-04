RACEATHOME : la finale Esports WTCR de Kuala Lumpur en direct, une révélation pour Ceccon

Kevin Ceccon, vainqueur en WTCR dans la vraie vie, a une idée du niveau des joueurs en ligne professionnels depuis qu'il a suivi en direct la finale du WTCR Esports de décembre dernier à Kuala Lumpur.

Ceccon fait partie des pilotes WTCR qui affronteront ce soir les meilleurs joueurs en ligne dans la compétition de pré-saison Esports WTCR, qui débute ce soir sur un Hungaroring virtuel.

"Ils sont beaucoup plus rapides que nous et cela va être très difficile pour nous car ce sont des pros et je n'ai pas pu réunir tout le matériel adéquat avant le début de la quarantaine dans la région d'Italie où je vis", a-t-il déclaré. "On a vu, en Malaisie l'année dernière, qu'ils sont impressionnants de rapidité. Mais c'est bien de faire cela pour garder le rythme et être mentalement préparé quand nous pourrons recommencer à courir. C'est comme une vraie course parce que vous avez une demi-heure très intense et le niveau de stress est élevé."

