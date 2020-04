RaceAtHome: La série Esport WTCR à suivre sur le Slovakia Ring, Michelisz en vue lors des pré

-

La série de pré-saison du WTCR Esports se poursuit aujourd'hui (20 avril) à 19h30 CET sur un Slovakia Ring virtuel. Norbert Michelisz, roi du WTCR et l'un des premier simracers à devenir pilote dans la réalité, s'est montré en vue lors des préqualifications.

Au volant d'une Hyundai i30 N TCR, le champion hongrois était à peine 0,325s plus lent que Bence Bánki (Red Bull Racing Esports), simracer basé en Slovaquie, ce qui démontre la progression des pilotes réels du WTCR - FIA World Touring Car Cup sur la plateforme RaceRoom.



Michelisz est l'un des 11 pilotes du WTCR qui se mesurent à une multitude d'équipes Esports de haut niveau, dont FA (Fernando Alonso) Racing Esports, Red Bull Racing Esports et Williams Esports. Un certain nombre de grands talents de la simulation, tels que les champions en ligne du WTCR Esports à partir de 2019 - Gergo Baldi (Hongrie) et Kuba Brzezinski (Pologne) - sont parmi ceux qui seront en action.



Prévue pour donner aux pilotes du WTCR la possibilité de dialoguer avec les fans en attendant le début de la saison WTCR 2020, retardée en raison de la pandémie de coronavirus, la série Esports WTCR de pré-saison comprend quatre circuits, ainsi que les voitures et les livrées Esports WTCR 2019.



En prélude au championnat en ligne Esports WTCR qui doit débuter plus tard cette année, la série de pré-saison fait la promotion de la campagne #RaceAtHome de la FIA et mentionne TrackTime, TAG Heuer et KW Suspensions comme partenaires avec une montre TAG Heuer promises au champion.



Bánki établit la première référence du WTCR Esports à "domicile"

Le Slovaque Bence Bánki (Red Bull Racing Esports) a été le plus rapide lors des qualifications pour la deuxième manche de la pré-saison de la série WTCR d'Esports, qui se disputera ce soir.



Bánki, le premier champion en ligne de WTCR Esports en 2018, a réalisé un meilleur temps en 2m07.609ssur un Slovakia Ring virtuel sur une CUPRA TCR. Il a devancé le Turc Emre Cihan (Honda Civic Type R TCR) de 0,015s et l'Espagnol Néstor Garcia (Red Bull Racing Esports / Honda), qui s'est classé troisième. Gergo Baldi, l'actuel leader du championnat Esports WTCR Beat the Drivers series, pointe au quatrième rang pour M1RA Esports.



Le Britannique Jack Keithley a devancé son compatriote Kuba Brzezinski, pilote Williams Esports, pour la cinquième place. L'Allemand Alexander Dornieden, représentant l'équipe FA Racing Esports de Fernando Alonso sur une Lynk & Co 03 TCR, a terminé septième. Brzezinski, originaire de Pologne, a remporté sa première victoire dans le championnat en ligne Esports WTCR sur le Slovakia Ring l'été dernier et a remporté la spectaculaire finale en direct de l'Esports WTCR à Kuala Lumpur en décembre.



Zoltán Csuti, vainqueur de la deuxième des deux courses sur le Hungaroring virtuel au début du mois, a été le huitième plus rapide pour Esports M1RA, suivi de son coéquipier et compatriote hongrois Dávid Nagy et de l'Allemand Moritz Löhner (Williams Esports / CUPRA). Suivez ce lien pour consulter le classement complet des préqualifications :http://game.raceroom.com/competitions/1028/leaderboard



Michelisz : les pilotes de WTCR réduisent l'écart avec les coureurs pro-sim

Norbert Michelisz a réalisé le meilleur temps parmi les véritables pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup lors des préqualifications sur le Slovakia Ring. Le champion hongrois a été propulsé du statut de pilote de simulateur à celui de roi du WTCR en un peu plus d'une décennie, remportant la prestigieuse couronne la saison dernière au volant d'une Hyundai i30 N TCR engagée par le BRC Racing Team, après avoir débuté sa carrière en courses virtuelles. Et il a prouvé qu'il n'a rien perdu de sa vitesse en ligne avec un meilleur tour en 2m07.934s, à seulement 0.325s du simracer Bence Bánki, qui a remporté le titre. Niels Langeveld, qui a terminé sur le podium pour Comtoyou Team Audi Sport dans la série WTCR en 2019, s'est montré le deuxième pilote de WTCR, à 0,347s de Bánki. Le pilote slovaque Mato Homola, vainqueur d'une course en WTCR, était à 0,520s du meilleur chrono.



Baldi en tête du classement provisoire du WTCR Esports

Gergo Baldi débute la deuxième manche de la série WTCR Esports d'avant-saison avec un avantage de cinq points en tête du classement. Le pilote hongrois de l'équipe M1RA Esports a remporté la première épreuve du concours en ligne sur un Hungaroring virtuel au début du mois. Son coéquipier Zoltán Csuti est deuxième au classement après sa victoire dans la course 2 au Hungaroring, devant Alexander Dornieden, Mortiz Löhner et Kuba Brzezinski. Suivez ce lien pour le classement complet :http://game.raceroom.com/championships/48#standings



Pénalités infligées au duo Williams Esports suite à l'ouverture du WTCR Esports sur le Hungaroring

Suite à l'ouverture de la série WTCR d'Esports de pré-saison, des points de pénalité ont été attribués à Jack Keithley et Nikodem Wisniewski. Keithley, de Williams Esports, a reçu 15 points de pénalité pour avoir causé trois incidents dans les phases de départ des courses, tandis que son coéquipier Wisniewski a reçu six points de pénalité pour avoir "poussé [Tim] Heinemann et lui avoir coûté la victoire" dans la course 2, selon les responsables du RaceRoom. Heinemann était sur la bonne voie pour remporter la course 2 après avoir occupé la tête dès le départ, mais le contact avec Wisniewski au virage 1 l'a empêché de prendre la première place dans les derniers instants de la course. Il a finalement terminé troisième.

