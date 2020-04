De tous les 'vrais' pilotes du WTCR - FIA World Touring Car Cup qui disputeront la course Esports WTCR sur la version virtuelle du Hungaroring lundi soir, Niels Langeveld est peut-être le plus actif au niveau des épreuves en ligne.

Et cela lui fait prendre encore plus conscience de la difficulté de la course. "Ce sont des professionnels et ils le font jour et nuit avec le bon matériel", a déclaré le Néerlandais Langeveld, auteur de podiums en WTCR la saison dernière avec le Comtoyou Team Audi Sport. "Il nous reste encore beaucoup à apprendre, c'est très amusant mais ce sera difficile contre les pros".



Malgré la difficulté, Langeveld savoure l'intensité des courses en ligne : "Le sentiment, la tension et le défi de la compétition sont comparables à ceux d'une vraie course. En tant que compétiteur, vous voulez gagner et vous sentez l'adrénaline arriver parce que vous voulez signer la meilleure performance possible".

The post #RACEATHOME: Langeveld explique le challenge qui attend les pilotes du WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.