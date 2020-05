RaceAtHome: Le coup dur de Tassi en Esports WTCR

-

La quête de victoire en Esports WTCR à Ningbo s'est envolée avant même d'avoir débuté pour Attila Tassi en raison de problèmes de connexion internet.

Le Hongrois avait espéré se mesurer en ligne sur un circuit où il avait obtenu une sixième place dans la réalité en WTCR - FIA en 2019 au volant d'une Honda Civic Type R TCR pour le compte de l'équipe KCMG.



Cependant, quinze jours après avoir perdu la connexion au serveur lors de la première course du Slovakia Ring, ce qui l'a empêché de participer à cet événement, le jeune homme de 20 ans a montré un rythme soutenu dans la préparation des courses de Ningbo en réalisant le 22e meilleur temps lors des préqualifications, ce qui le plaçait à la deuxième place des concurrents réels du WTCR, derrière Esteban Guerrieri.



Cependant, un nouveau problème de connexion dans la demi-heure précédant l'événement l'a empêché de participer à la session - un cruel retournement de situation après un programme de préparation particulièrement dense.



"Une fois de plus, j'ai été malchanceux", a déclaré Tassi. "C'était la première fois que je m'entraînais entièrement, et le résultat des préqualifications a montré clairement à quel point cela faisait une différence, car j'étais très compétitif, mais une demi-heure avant la course, mon internet s'est arrêté - il n'y avait plus rien. J'avais bien une connexion Internet, mais je n'avais pas de connexion au jeu. Les autres réseaux fonctionnaient bien, mais malheureusement le nôtre ne fonctionnait pas. Je suis vraiment déçu car je pense que j'aurais pu obtenir un très bon résultat, mais cette mauvaise connexion internet m'a vraiment coûté cher - deux semaines d'entraînement qui n'ont servi à rien".



Tassi n'a pas été le seul pilote du WTCR équipé d'une Honda à être touché par les problèmes de connexion à Internet. Néstor Girolami avait également de grands espoirs de signer une bonne performance sur la version virtuelle du circuit de Ningbo, après s'être entraîné assidûment avec son compatriote et coéquipier de 2019 ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri, avant les courses de Ningbo. Cependant, après s'être qualifié en 23e position, la connexion de Nestor s'est complètement interrompue au début de la première course.



"C'est vraiment frustrant quand de mauvaises choses se produisent avec la connexion parce qu'il n'y a rien que vous puissiez faire", a déclaré Girolami. "Nous sommes au milieu de nulle part ici en Argentine, et la connexion n'est pas bonne pour les courses de simulateurs. J'ai fait de mon mieux, j'ai fait des essais libres et des qualifications, mais en qualifications, j'ai été éjecté du serveur, je n'ai donc pu faire qu'un seul tour - et avec ce tour, je me suis qualifié devant deux ou trois pilotes de la WTCR".

