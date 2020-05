RaceAtHome : le joueur devenu pilote Michelisz est plus confiant dans les courses réelles que

-

Norbert Michelisz, qui est passé d'as des courses virtuelles à la victoire en WTCR - FIA World Touring Car Cup en un peu plus de dix ans, a fait l'éloge de la génération actuelle de simulateurs, admettant qu'il est plus confiant en se mesurant à des champions du monde réels qu'en participant à des compétitions en ligne.

La star hongroise de BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse a marqué ses premiers points de pré-saison en Esports WTCR sur la reproduction du Slovakia Ring le mois dernier. Mais comme il l'a dit à Martin Haven lors d'une récente édition du WTCR Fast Talk présenté par Goodyear, il trouve la compétition difficile à déchiffrer.

"C'est tellement frustrant de réaliser que cette jeune génération vous bat d'une seconde au tour", a déclaré Michelisz. "J'ai été tout près de jeter mon volant par la fenêtre. Je me suis beaucoup entraîné et je me considère comme un joueur parce que j'ai fait de bonnes choses il y a 15 ans. Mais je ne comprends pas comment les gens peuvent conduire aussi vite en ligne. D'accord, j'ai maintenant l'excuse d'avoir moins de temps, mais je suis toujours un coureur et je veux avoir du succès. Je suis un type qui ne veut pas se battre pour la deuxième place, même dans une course virtuelle."

Michelisz portera le numéro un sur sa Hyundai i30 N TCR lorsque la saison WTCR 2020 débutera. "Je me sens confiant pour prendre la piste avec le numéro un contre plusieurs champions du monde, mais je ne suis pas confiant quand je le fais en ligne. C'était le contraire il y a 15 ans, mais tout le monde doit se rendre compte que de plus en plus de gens font des courses en ligne et qu'il y a un nombre énorme de jeunes talents qui comprennent ce qu'il faut faire pour conduire une voiture rapidement sur un circuit. Ils sont à un autre niveau, même avec la télémétrie qu'ils peuvent utiliser pour améliorer encore plus leur conduite."

"Je crois vraiment que c'est l'avenir pour une équipe ou un championnat de rechercher des talents. L'Esports est le bon environnement pour cela parce que c'est un moyen rentable et un moyen d'obtenir une très bonne préparation."

