RaceAtHome : le pilote Cyan Ehrlacher portera l’étendard de Lynk & Co à son domicile

Yann Ehrlacher pilotera ce soir une version virtuelle de la Lynk & Co 03 TCR de la société chinoise Geely Group Motorsport sur la course WTCR Esports de Ningbo.

Le pilote de WTCR - FIA World Touring Car Cup est très fan de sa voiture pour cette course en ligne.

"La version RaceRoom de la Lynk & Co 03 TCR est superbe et l'intérieur semble vraiment réel. J'oublie parfois que je suis assis chez moi et non dans ma propre voiture de course", dit Ehrlacher.

"En termes d'équilibre, la voiture est assez bien au freinage et est assez similaire avec un peu de survirage dans les virages à grande vitesse. Il y a une sensation de stabilité et un peu de survirage dans les virages à grande vitesse. La simulation est un moyen pour moi de garder la forme et la vivacité pour le début de la saison WTCR 2020."

Ehrlacher sera en action dans la série de pré-saison Esports WTCR Beat the Drivers à partir de 19h30 CET, aujourd'hui.

