RACEATHOME : Les pilotes WTCR face à une forte adversité pour l’ouverture de la saison Esports sur

Certains des meilleurs coureurs en ligne tenteront de battre les pilotes du WTCR – FIA World Touring Car Cup qu'ils affronteront lors de l'ouverture de la compétition Esports WTCR d'avant saison sur un Hungaroring virtuel et sur RaceRoom, ce soir (6 avril).

Vingt talents de la simulation se sont qualifiés pour affronter 11 pilotes du WTCR sur le serveur principal de la plateforme RaceRoom. Les champions de la finale en ligne et en direct de l'Esports WTCR 2019 – Gergo Baldi (Hongrie) et Kuba Brzezinski (Pologne) – seront parmi eux. Ils affronteront une équipe WTCR composé du joueur devenu pilote et vainqueur du WTCR 2019, Norbert Michelisz (à droite avec Baldi), ainsi que d'Esteban Guerrieri et Yann Ehrlacher.

En prélude au championnat en ligne Esports WTCR qui doit débuter plus tard cette année, la série de pré-saison compte TrackTime, TAG Heuer et KW Suspensions comme partenaires, une montre TAG Heuer étant destinée au champion.

Organisé pour donner aux pilotes WTCR la possibilité de s'engager dans une compétition en attendant le début de la saison WTCR 2020, retardée en raison de la pandémie de coronavirus, le championnat de pré-saison Esports WTCR comprend quatre pistes ainsi que les voitures et les livrées de l'Esports WTCR 2019.

Keithley, pilote à battre au classement général

Le Britannique Jack Keithley est en tête du classement après les pré-qualifications et il est à l'aise au Hungaroring où il a remporté l'épreuve en ligne du premier WTCR Esports en août dernier. Le pilote Williams Esports a choisi une Audi RS 3 LMS et courra sur la voiture de Gordon Shedden. Le Hongrois Dávid Nagy, deuxième au classement, a choisi la Hyundai i30 N TCR de Norbert Michelisz, tandis que son compatriote Gergo Baldi s'alignera sous le nom de Gabriele Tarquini dans une Hyundai identique. Le Hongrois Bence Bánki, le champion Esports WTCR 2018, courra en tant qu'Esteban Guerrieri sur une Honda Civic Type R TCR, tandis que le Turc Emre Cihan a choisi la Honda d'Attila Tassi. Suivez ce lien pour consulter le classement complet des pré-qualifications :

Le roi du WTCR Michelisz, plus rapide des pilotes du vrai WTCR

Norbert Michelisz, qui a remporté la Coupe du monde FIA des voitures de tourisme 2019 sur la Hyundai i30 N TCR de BRC Hyundai N Squadra Corse, a été le plus rapide des vrais pilotes WTCR lors des pré-qualifications, suivi de Mato Homola et d'Esteban Guerrieri, vainqueur de la course WTCR 2019 sur ce circuit.

Langeveld donne un aperçu du défi qui attend les pilotes WTCR

Parmi les vrais pilotes du WTCR qui participeront au Hungaroring ce soir, Niels Langeveld est peut-être le plus actif dans les courses en ligne. Il est donc plus que conscient du haut niveau des gamers. "Ce sont des professionnels et ils font ça jour et nuit avec tout le matériel adéquat", a déclaré le Néerlandais, qui a terminé sur le podium du WTCR la saison dernière en Hongrie. "Il nous reste encore beaucoup à apprendre, c'est très amusant mais ce sera difficile contre les pros."

Malgré la difficulté, Langeveld savoure l'intensité : "Le sentiment, la tension et le défi de la compétition sont comparables à ceux d'une vraie course. En tant que compétiteur, vous voulez gagner et vous sentez l'adrénaline arriver parce que vous voulez performer."

Tassi, dernier arrivé, espère briller chez lui

Le Hongrois Attila Tassi, 20 ans, est un nouveau venu dans la liste des pilotes WTCR pour l'ouverture sur le Hungaroring ce lundi. Mais il se réjouit à l'idée de courir sur le circuit qu'il connaît le mieux. "C'est bien que cette série commence sur mon propre circuit – même si nous ne pouvons pas être là pour le véritable événement cette année – et pour piloter ma Honda 2019. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, mais l'essentiel ne sera pas le résultat, plutôt de profiter de ces courses et de s'amuser en conduisant. Bien que le système RaceRoom et le côté physique soient très différents en simulation de ce à quoi je suis habitué, en mettant cela de côté, je pense que c'est une excellente idée pour nous permettre de continuer à courir. Et c'est bien de pouvoir donner quelque chose en retour aux fans, de les divertir pendant cette période étrange et de faire partie d'une équipe complète de pilotes Honda."

Ehrlacher a besoin de la pression et du stress de l'Esports WTCR

Le candidat au titre WTCR Yann Ehrlacher a hâte que le championnat Esports WTCR de pré-saison commence, tant lui manquent la pression et le stress qui accompagnent les courses dans la réalité. "Conduire sur le simulateur me tient éveillé et me permet de rester frais pour sauter dans la voiture", a déclaré le Français de 23 ans, qui fait partie de l'équipe Cyan Racing Lynk & Co en WTCR. "Je vais m'entraîner et je vais prendre ça comme une vraie course parce que j'ai besoin d'un peu de pression, d'un peu de stress. Je vais prendre chaque événement Esports WTCR comme une vraie course. Je vais faire ça sérieusement et j'espère que je finirai en tête."

Kuala Lumpur en direct, une révélation pour Ceccon

Kevin Ceccon, vainqueur en WTCR dans la vraie vie, a une idée du niveau des joueurs en ligne professionnels depuis qu'il a suivi en direct la finale du WTCR Esports de décembre dernier à Kuala Lumpur. "Ils sont beaucoup plus rapides que nous et cela va être très difficile pour nous car ce sont des pros et je n'ai pas pu réunir tout le matériel adéquat avant le début de la quarantaine dans la région d'Italie où je vis", a-t-il déclaré. "On a vu, en Malaisie l'année dernière, qu'ils sont impressionnants de rapidité. Mais c'est bien de faire cela pour garder le rythme et être mentalement préparé quand nous pourrons recommencer à courir. C'est comme une vraie course parce que vous avez une demi-heure très intense et le niveau de stress est élevé."

Guerrieri aussi sérieux et concentré en Esports WTCR

Esteban Guerrieri adoptera la même approche "sérieuse et concentrée"pour l'Esports WTCR que pour le véritable WTCR – FIA World Touring Car Cup. Le vice-champion du WTCR de l'an dernier, avec une Honda Civic Type R TCR d'ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a déclaré : "Tant que je peux faire un bon travail pour moi-même, avec les normes que je pense être bonnes, alors je serai heureux et j'essaierai de m'y consacrer autant que possible. Je crois toujours que le sérieux et l'attention que vous mettez sur les essais sont également transférables à ce pour quoi vous êtes vraiment en compétition – pour les points, pour un championnat –, donc je pense qu'un simulateur est une très bonne façon de mettre cela en pratique. Il faut beaucoup et beaucoup d'heures pour faire sortir les compétences du moteur. C'est similaire, mais ce n'est jamais pareil – il y a des choses qui ne se transposent probablement pas complètement dans la vie réelle et que je dois essayer d'apprendre."

LES RÈGLES EN BREF

*Même format de points pour le serveur 1 que celui utilisé dans l'Esports WTCR 2019 (5-4-3-2-1 en qualifications, puis 25-20-16-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 aux 15 premiers de la Course 1 et de la Course 2). Les courses du serveur 2-4 se font uniquement pour le plaisir, aucun point n'est attribué.

*Usure des pneus, pénalités et balance de performance activées.

*Set-up, consommation de carburant et arrêts au stand désactivés.

FORMAT DE COURSE SERVEUR 1

19h00 : Ouverture du serveur pour les essais

19h30 : Début du streaming en direct

19h35 : Qualifications (15 minutes)

19h50 : Course 1 (25 minutes)

20h15 : Course 2 (25 minutes, grille inversée pour les dix premiers)

20h45 : Fin du streaming en direct

Les courses des serveurs 2, 3 et 4 ne seront pas diffusées en continu mais les résultats seront publiés.

LES PILOTES WTCR PRÊTS À EN DÉCOUDRE

Mikel Azcona (Espagne) CUPRA TCR

Kevin Ceccon (Italie) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR

Yann Ehrlacher (France) Lynk & Co 03 TCR

Luca Engstler (Allemagne) Hyundai i30 N TCR

Néstor Girolami (Argentine) Honda Civic Type R TCR

Esteban Guerrieri (Argentine) Honda Civic Type R TCR

Mato Homola (Slovaquie) Hyundai i30 N TCR

Niels Langeveld (Pays-Bas) Audi RS 3 LMS

Norbert Michelisz (Hongrie) Hyundai i30 N TCR

Tiago Monteiro (Portugal) Honda Civic Type R TCR

Attila Tassi (Hongrie) Honda Civic Type R TCR

Les concurrents de l'Esports ont sélectionné les voitures suivantes pour l'épreuve du Hungaroring (ils sont listés en fonction des positions en pré-qualifications) :

Jack Keithley (Grande-Bretagne) Audi RS 3 LMS (#52 Shedden)

Dávid Nagy (Hongrie) Hyundai i30 N TCR (#5 Michelisz)

Gergo Baldi (Hongrie) Hyundai i30 N TCR (#1 Tarquini)

Bence Bánki (Slovaquie) Honda Civic Type R TCR (#86 Guerrieri)

Emre Cihan (Turquie) Honda Civic Type R TCR (#9 Tassi)

Nikodem Wisniewski (Pologne) Hyundai Civic Type R TCR (#88 Catsburg)

Alexander Dornieden (Allemagne) Lynk & Co 03 TCR (#100 Muller)

Moritz Löhner (Allemagne) CUPRA TCR (#50 Coronel)

Nestor Garcia (Espagne) Honda Civic Type R TCR (#29 Girolami)

Tim Jarschel (Allemagne) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR (#55 Ma)

Leandro Werle (Brésil) Audi RS 3 LMS (#22 Verwisch)

Zoltan Csuti (Hongrie) Lynk & Co 03 TCR (#11 Björk)

Elmar Kurbanov (Russie) CUPRA TCR (#37 Haglöf)

Adam Pinczes (Hongrie) CUPRA TCR (#21 Panis)

Tomasz Mironowicz (Pologne), Audi RS 3 LMS (#69 Vernay)

Kuba Brzezinski (Pologne) Lynk & Co 03 TCR (#111 Priaulx)

Bence Zsupanek (Hongrie) Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR (#31 Ceccon)

Tim Heinemann (Allemagne) Volkswagen Golf GTI TCR (#33 Leuchter)

Kirill Antonov (Russie) Volkswagen Golf GTI TCR (#12 Huff)

Martin Barna (Hongrie) Volkswagen Golf GTI TCR (#25 Bennani)

COMMENT SUIVRE ?

Les courses du serveur 1 seront disponibles sur la page officielle, la page Facebook et la chaîne YouTube du WTCR, James Kirk et Robert Wiesenmüller apportant leurs commentaires d'experts.

