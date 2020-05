RaceAtHome: l’Esports WTCR à tout âge

-

Les simracers les plus jeunes, et d'autres moins jeunes, seront en action sur la version virtuelle du Ningbo International Speedpark lors de la prochaine manche de la série Esports WTCR Beat the Drivers à suivre à partir de 19h30 CET demain (lundi).

Balint Szoboszlai, 14 ans, est le plus jeune pilote aligné en WTCR Esports, tandis que Caryl Vega, 50 ans, est le plus âgé.



Szoboszlai courra sous le nom de Daniel Haglöf dans une CUPRA TCR, tandis que Vega courra sous le nom de Tiago Monteiro dans une Honda Civic Type R TCR.



Pour suivre Szoboszlai et Vega, regardez l'action en direct sur la page Facebook officielle du WTCR et sur la chaîne YouTube :



